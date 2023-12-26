Условия простые:

Быть подписанным на социальные сети «ДачаЗел» в инстаграм* @dachazel и vk.me/dachazel

Поставить лайк записям о розыгрыше в соцсетях «ДачаЗел» в инстаграм* и ВКонтакте

Сделать репост поста о розыгрыше в соцсетях «ДачаЗел» (на странице ВКонтакте и в истории в инстаграм*)

Отметить троих друзей в одном комментарии

!Одинаковые аккаунты не считаются. Аккаунт должен быть открыт на время проведения конкурса и в день подведения итогов. Количество комментариев не ограничено.

Итоги будут объявлены 5 января 2024 года в социальных сетях «ДачаЗел».

Приезжайте на выставочную площадку загородных домов в КП «Алексеевские дачи» — здесь вы сможете оценить качество выполненных работ и используемых материалов. Cпециалисты «ДачаЗел» помогут определиться с выбором технологии строительства и материалами отделки вашего будущего дома. Договориться о времени визита можно любым удобным для вас способом связи.