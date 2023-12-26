Строительная компания вместе со своими партнерами объявляет розыгрыш сертификата на 500 000 рублей на приобретение дома от «ДачаЗел».
Условия простые:
- Быть подписанным на социальные сети «ДачаЗел» в инстаграм* @dachazel и vk.me/dachazel
- Поставить лайк записям о розыгрыше в соцсетях «ДачаЗел» в инстаграм* и ВКонтакте
- Сделать репост поста о розыгрыше в соцсетях «ДачаЗел» (на странице ВКонтакте и в истории в инстаграм*)
- Отметить троих друзей в одном комментарии
!Одинаковые аккаунты не считаются. Аккаунт должен быть открыт на время проведения конкурса и в день подведения итогов. Количество комментариев не ограничено.
Итоги будут объявлены 5 января 2024 года в социальных сетях «ДачаЗел».
Приезжайте на выставочную площадку загородных домов в КП «Алексеевские дачи» — здесь вы сможете оценить качество выполненных работ и используемых материалов. Cпециалисты «ДачаЗел» помогут определиться с выбором технологии строительства и материалами отделки вашего будущего дома. Договориться о времени визита можно любым удобным для вас способом связи.
Компания «ДачаЗел» уже более 20 лет занимается строительством дачных и загородных домов из различных материалов (каркас, профилированный брус, газобетон). Еще больше проектов смотрите на сайте dachazel.ru.
«ДачаЗел» приглашает посетить объекты, на которых сейчас ведется строительство, чтобы вы могли оценить качество работ и используемых материалов. Или посмотрите прямые трансляции со строящихся объектов в социальных сетях @dachazel (инстаграм принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), на каналах в Youtube и ТikTok.
Есть вопросы? Приезжайте в офис продаж в Зеленограде (корп. 2024). На стендах представлены варианты отделок, многослойная отделка стен в разрезе, примеры новых материалов, о которых вы, возможно, даже и не слышали.
- Вторник-суббота 9:00—18:00, воскресенье 9:00—15:00, понедельник — выходной
- Тел: 8 (926) 277-48-36, 8 (499) 398-02-11
- Сайт dachazel.ru
- Все каналы связи: taplink.cc/dachazel1
* инстаграм принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ