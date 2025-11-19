Новый Драматический Театр представляет музыкальную историю по мотивам сказки Владимира Одоевского «Мороз Иванович». Спектакль расскажет о том, как лень — наказывается, а добро, милосердие и трудолюбие — щедро вознаграждаются.
Вместе с сёстрами Машей и Дуняшей зрители окажутся и в заснеженном пейзаже, и опустятся в глубокий колодец, и навестят Морозко в его ледяном царстве. Сказка полна музыки и начинается с утреннего пения Петуха, увлекающего пением и всех персонажей пьесы. А там где музыка — трудно устоять на месте. Ноги так и пускаются в пляс, хоть на ногах и валенки. Весело, увлекательно пролетит час путешествия в зимнюю добрую сказку.
Дата: 14 декабря, 12:00
Адрес: КЦ «Зеленоград» (ДК)
Купить билеты: онлайн
Пополнение карты «Тройка» через терминалы на вокзале в Крюково недоступно уже несколько месяцев Новости
Все работы в новом сквозном проезде между Центральным и Московским проспектами планируют завершить до 15 ноября Новости
Заслуженный деятель электронной промышленности, ученый, изобретатель, сооснователь компании «Орга Зеленоград» Александр Нагин скончался на 77-м году жизни Новости
Концерт детского фольклорного ансамбля «Шаркунок» — познакомьтесь с традиционной культурой Рязанской области Афиша
Чекап в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — комплексное обследование органов ЖКТ за один день по выгодной цене Реклама
Пожарные жалуются на автомобили во дворах: они мешают тушению пожаров, но наказание минимальное Новости
Клиенты нового спорткомплекса «Горизонт» жалуются на грязь и неудобный проход. Особенно сложно инвалидам, которые там занимаются Новости
Пешеходное ограждение снова разлетелось после ДТП — такие конструкции уже становились причиной гибели ребёнка Новости