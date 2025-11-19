Новый Драматический Театр представляет музыкальную историю по мотивам сказки Владимира Одоевского «Мороз Иванович». Спектакль расскажет о том, как лень — наказывается, а добро, милосердие и трудолюбие — щедро вознаграждаются.



Вместе с сёстрами Машей и Дуняшей зрители окажутся и в заснеженном пейзаже, и опустятся в глубокий колодец, и навестят Морозко в его ледяном царстве. Сказка полна музыки и начинается с утреннего пения Петуха, увлекающего пением и всех персонажей пьесы. А там где музыка — трудно устоять на месте. Ноги так и пускаются в пляс, хоть на ногах и валенки. Весело, увлекательно пролетит час путешествия в зимнюю добрую сказку.

Дата: 14 декабря, 12:00

Адрес: КЦ «Зеленоград» (ДК)

Купить билеты: онлайн