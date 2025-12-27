Конец года — время желаний.
Давайте сделаем это красиво вместе с салоном красоты «Никор».
Разыгрываются 2 подарочных сертификата (2 победителя):
- 5000 рублей
- 2000 рублей
Как участвовать:
- подпишитесь на телеграм-канал @nikorsalon
- Напишите в комментариях к посту t.me/nikorsalon/281 красивое пожелание — что вы хотите получить для себя в 2026 году (для души, для тела, для жизни — без ограничений)
- Нажмите кнопку «Участвую»
Итоги подведут 30 декабря в телегам-канале @nikorsalon
Победителей выберут честно — с помощью телеграм-бота.
Жмите кнопку «Участвую» и загадывайте своё заветное желание в Новом 2026 году!
Победителей: 2
Осталось: 4 дня
