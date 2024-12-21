Для вас подготовили невероятные призы и очень простые условия участия:
- подпишитесь на страницу Салон красоты «Никор» https://vk.com/nikorsalon
- сделайте репост поста https://vk.com/wall-25001647_7300 себе в ленту
- напишите под этим постом любой позитивный комментарий.
Призы:
- стрижка от мастера салона красоты «Никор»
- маникюр с покрытием гель-лаком
- массаж лица
- средства для волос Barex (Италия) — 2 шт.
- средства для волос L’Or?al (Франция) — 2 шт.
- средства для ног Gehwol (Германия) — 2 шт.
- средства для лица Esthederm (Франция) — 2 шт.
Победителей определят случайным образом 27 декабря 2024 года.
Важно:
- ваша страница должна быть открытой на время конкурса
- чем раньше участвуете, тем больше шансов!
Удачи и праздничного настроения!
Телефон: 8-499-731-59-68
Адрес: Зеленоград, корпус 1204
Сайт: Nikor-salon.ru
Срок завершения строительства проезда между Центральным и Московским проспектами сдвинули на конец 2025 года Новости
Как избавиться от ненавистного пуза и жира, обрести красивое рельефное тело? Прийти в спортивный клуб «Суперкач» в 16-м микрорайоне Реклама
Детский театр «Крылья» приглашает на музыкальные спектакли — с 18 декабря по 19 января в ДК «Метролог» Реклама
Новосёлы 22-го микрорайона мёрзнут из-за ошибок в строительстве. Застройщик обещает всё исправить Новости
Долгожданную новую парковку возле Дворца творчества успели сделать до зимы. Теперь надо решить вопрос с её расчисткой от снега Новости
Смотреть мультики и одновременно лечить глазки? Такое возможно — в зеленоградской клинике «Прозрение» Реклама
Новый рыбный магазин «Камчатские деликатесы» с радостью приглашает покупателей — п. Голубое, Трехсвятский проезд, 2 М Реклама
Популярные услуги «Программа check-up за два часа» и «Худеем с гастробаллоном» — в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» Реклама
Голосуйте в конкурсе за лучшие фотографии нового зеленоградского «чуда света» — башни бизнес-центра Истории
Крюковской колонии исполнилось 105 лет. Вот её полная история от кирпича и террора окрестных деревень до витрины для иностранцев и съемок киноклассики Истории
Ветеринарному центру «Оригами» 1 год. В честь Дня рождения 15 декабря — подарки посетителям! Реклама