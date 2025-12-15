Станция решили добавить капельку волшебства перед наступающим годом и подготовили тематические праздничные боксы совместно с нашими корнерами. В каждом — сезонные позиции и приятные сюрпризы, которые создадут настроение!
Даты проведения: с 15 по 29 декабря.
Выберут трех победителей с помощью чат-бота!
Как принять участие:
• Подписаться на телеграм-канал «Станции»
• Пригласить двух друзей
• Оставить отзыв о фудмолле на Яндекс.Картах
• Нажать кнопку «Участвовать» и дождаться итогов 29 декабря в 19:00
Волшебство прямо перед вами! Присоединяйтесь, зовите друзей и радуйтесь вместе со «Станцией».
Кликните, чтобы ознакомиться с местоположением и отзывами — Яндекс.Карты
Легального въезда к парковке ТЦ «Зеленоградский» по-прежнему нет, а штрафы за въезд с Новокрюковской улицы уже могут приходить. Чиновники делают вид, что проблемы не существует Новости
Школьники из Зеленограда стали победителями и призёрами всероссийских соревнований по велоспорту Новости
Врача в Солнечногорске арестовали за «содействие» военнослужащему в получении категории «не годен» Новости
На Дунькином пруду в 12 микрорайоне почти закончили капитальный ремонт — посмотрели, что получается Новости
Выставка советских открыток художника Владимира Зарубина открылась в библиотеке в 6-м микрорайоне Афиша
В «Никор-Мед» открылось детское отделение «МЕДвежонок» — скидка 20% на прием у педиатра до 30 декабря Реклама
Ветеринарному центру «Оригами» 2 года. В честь Дня рождения 15 декабря — праздник для питомцев и их любящих владельцев Реклама
Дорожные камеры в Москве начали распознавать новый вид нарушений — остановку автомобиля, создающую помехи движению Новости
Моноспектакль по пушкинской «Метели» на знаменитую музыку Свиридова — Культурный центр «Зеленоград», 14 декабря Новости