Станция решили добавить капельку волшебства перед наступающим годом и подготовили тематические праздничные боксы совместно с нашими корнерами. В каждом — сезонные позиции и приятные сюрпризы, которые создадут настроение!



Даты проведения: с 15 по 29 декабря.

Выберут трех победителей с помощью чат-бота!



Как принять участие:

• Подписаться на телеграм-канал «Станции»

• Пригласить двух друзей

• Оставить отзыв о фудмолле на Яндекс.Картах

• Нажать кнопку «Участвовать» и дождаться итогов 29 декабря в 19:00



Волшебство прямо перед вами! Присоединяйтесь, зовите друзей и радуйтесь вместе со «Станцией».



Кликните, чтобы ознакомиться с местоположением и отзывами — Яндекс.Карты