Новогодний ассортимент в магазинах «Я Сама» 21.12.2023 Реклама ИП КРЮЧКОВА Т.М., ИНН 773500374204, erid:LatgBSDa4

В сети магазинов и ателье «Я Сама» вас ждет множество полезных вещей для новогоднего рукоделия и уже готовых идей для подарка.

Если Вы любите подарки сделанные своими руками, то порадовать близких можно вязаными носочками, готовыми вышивками с рождественскими мотивами или самодельными украшениями на елку.

В магазинах «Я Сама» вы найдете тканевые тесьмы с вышивкой, пряжу с люрексом, ниточки металлик, ленточки с новогодней и рождественской тематикой, пуговицы и ленты из страз, ткани с новогодними принтами и без, инструменты для шитья и вышивания в стильных футлярах, наборы для вышивания разной сложности и многое другое для Вашего безостановочного, полного тепла и уюта творчества.

А если не знаете что выбрать — вам с удовольствием помогут консультанты.

Подарки можно сделать своими руками или купить готовые, но подарок обязательно должен быть с душой и пользой.

Приходите за новогодней атмосферой в сеть магазинов «Я Сама».

Магазин и ателье «Я Сама» — Привокзальная площадь, д. 1 / 4 (павильон)

Магазин и ателье «Я Сама» — площадь Юности, дом 4

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