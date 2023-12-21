Если Вы любите подарки сделанные своими руками, то порадовать близких можно вязаными носочками, готовыми вышивками с рождественскими мотивами или самодельными украшениями на елку.

В магазинах «Я Сама» вы найдете тканевые тесьмы с вышивкой, пряжу с люрексом, ниточки металлик, ленточки с новогодней и рождественской тематикой, пуговицы и ленты из страз, ткани с новогодними принтами и без, инструменты для шитья и вышивания в стильных футлярах, наборы для вышивания разной сложности и многое другое для Вашего безостановочного, полного тепла и уюта творчества.