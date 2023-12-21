В сети магазинов и ателье «Я Сама» вас ждет множество полезных вещей для новогоднего рукоделия и уже готовых идей для подарка.
Если Вы любите подарки сделанные своими руками, то порадовать близких можно вязаными носочками, готовыми вышивками с рождественскими мотивами или самодельными украшениями на елку.
В магазинах «Я Сама» вы найдете тканевые тесьмы с вышивкой, пряжу с люрексом, ниточки металлик, ленточки с новогодней и рождественской тематикой, пуговицы и ленты из страз, ткани с новогодними принтами и без, инструменты для шитья и вышивания в стильных футлярах, наборы для вышивания разной сложности и многое другое для Вашего безостановочного, полного тепла и уюта творчества.
А если не знаете что выбрать — вам с удовольствием помогут консультанты.
Подарки можно сделать своими руками или купить готовые, но подарок обязательно должен быть с душой и пользой.
Приходите за новогодней атмосферой в сеть магазинов «Я Сама».
Магазин и ателье «Я Сама» — Привокзальная площадь, д. 1 / 4 (павильон)
- Телефон: 8-499-738-61-31
- WhatsApp: 8-985-532-02-20
Магазин и ателье «Я Сама» — площадь Юности, дом 4
- Телефон: 8-499-762-36-31
- WhatsApp: 8-985-532-02-10
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