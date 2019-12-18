Новогодние поздравления от Деда Мороза и Снегурочки 18.12.2019 ZELENOGRAD.RU

Спешите пригласить к вашим детям в гости Деда Мороза и Снегурочку! Они подарят вам и вашим детям праздник и яркие эмоции!

Пишите, звоните, бронируйте! К вам придут опытные аниматоры, имеющие актерское образование, и им в радость поздравить вашего ребенка так, чтобы он поверил, что чудеса случаются, и новый год это прекрасно, и подарки дарит настоящий Дед Мороз!

Звоните, узнавайте подробности по телефону: 8(903)006- 4626

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