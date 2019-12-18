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Определены первые три пятиэтажки, которые снесут в Зеленограде по программе реновации: на Заводской и в 9-м микрорайоне. На их месте построят многоэтажки Новости
Дачники из Зеленограда оказались должны миллионы рублей из-за поломок счетчиков. Энергетикам обещали премии, они «будто знали, где и что искать» Истории
Что на самом деле будет с парковками после реновации 19-го микрорайона? Власти об этом умолчали, а мы посчитали (всё очень плохо) Новости
Слышал, что отменили справку в бассейн для посетителей старше 12 лет. Но в Зеленограде продолжают её требовать. Это вообще законно (нет)? Ответы
На 400-х маршрутах пока оставят комфортабельные автобусы, в которых много сидячих мест. Но скоро их все равно спишут, и неизвестно, будут ли снова закупать такие же удобные автобусы Новости
Раки появились в городском пруду — это личная инициатива зеленоградца Алексея Конофеева. Он хочет восстановить экосистему пруда и просит помощи Истории