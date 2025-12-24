Вас ждет Анимационная программа «Путешествие в Изумрудную ферму», кукольные сказки, различные шоу, в том числе шоу мыльных пузырей и сладкой ваты! Полная афиша на сайте парка shihovopark.ru

На Зооферме проживает более 60 видов животных, которых можно не только увидеть, некоторых также погладить и покормить! Есть Северная деревня и Олений парк, Хаски Остров и Пушистая деревня, Крокодиловая Ферма и Тропикариум.

Катания на хаски, оленях и надувном банане по полю порадуют всех любителей активного отдыха на природе.

Праздничная программа будет проходить с 1 по 11 января. В стоимость билетов включена вся праздничная программа и экскурсии в тематические зоны парка. Есть услуги за дополнительную плату.





Зооферма работает в праздничные дни с 10 до 18:30. 1 января с 12:00.

Заранее покупать билеты не надо. Есть большая бесплатная парковка.





МО, Дмитровский район, деревня Шихово, дом 100, строение 1

Ознакомиться с местоположением и отзывами — Яндекс.Карты

+7-495-255-31-21

https://vk.com/parkshihovo

https://t.me/parkshihovo

https://shihovopark.ru/