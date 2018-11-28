Новогодние Ёлки в СЁМЕ стали уже традиционным долгожданным событием для многих детей и родителей Зеленограда!
Добрые, яркие рождественские праздники пройдут в ДЦ «СЁМА плюс» по адресу: Зеленоград, корпус 830.
29 и 30 декабря представления начнутся в 9:30, 11:30, 15:00, 17:00, 19-:00.
Новогодняя постановка, в которой юные зрители побывают в настоящей сказке, встретятся с Дедом Морозом, Снегурочкой и загадочным персонажем.
Театральные спецэффекты, все герои в натуральный размер. Каждому малышу в ходе представления предлагается отдельный реквизит для участия в интерактивной музыкальной программе.
Новогоднее представление станет незабываемым событием для всей семьи.
Волшебный зал, сказочная команда профессионалов, розыгрыш призов для родителей и полезные развивающие подарки для малышей.
Стоимость билета 1700 рублей с подарком* (ребенок+2 взрослых).
*развивающая игрушка по возрасту.
Карнавальные наряды, улыбки и отличное настроение наших маленьких гостей зажгут яркие огни на Новогодней Ёлке.
Спешите приобрести билеты!
8(495)960-73-70
Зеленоград, корпус 830
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