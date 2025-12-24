«Лунный кот» приглашает всех маленьких гостей и их родителей на волшебные предновогодние и новогодние мероприятия! В этом году мы подготовили сказочные события, где смех, магия и подарки ждут каждого ребёнка.





28 декабря В 14.00 — «Лунный кот. Предновогодний секрет с Эльфом»

Прежде чем наступит главная ночь, должно случиться одно маленькое чудо. К нам по тайным тропинкам заглянет тот, кто знает язык снежинок и умеет разговаривать с северным ветром. Он оставит для самых внимательных подсказки, как правильно загадывать желания. Приходите, чтобы услышать шёпот волшебства и помочь году мягко завершить свой круг.





31 декабря в 13.00 — «Лунный кот и новогодний переполох»

Готовы к путешествию, где карта — это смех, а компас — воображение? В самый последний день года в нашем пространстве откроется дверь. Куда она ведёт? Спросите у того, кто прячется в тени ёлочных гирлянд.





31 декабря каждому участнику — подарок!





Бесплатно для всех, необходимо приобрести только входной билет для детей — приходите всей семьёй и создавайте настоящие новогодние воспоминания!

Савелкинский проезд, 2 — Ознакомиться с местоположением и отзывами на Яндекс.Картах





Написать в Telegram

Telegram канал

mooncatpark.ru/





+7-800-500-00-75

mooncat2023@mail.ru