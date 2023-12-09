Специальные акции на Новый год и Рождество в стоматологической клинике «Ника Денталь». В течение двух месяцев, с 1 декабря 2023 по 31 января 2024 года, действует снижение цен на ряд услуг — имплантацию зубов, протезирование, профгигиену полости рта, диагностику.
- Акция на КТ зубов — 2900 рублей
- Профессиональная гигиена полости рта — 5100 рублей (вместо 6000 рублей)
- Имплантация зубов* Dentium — 35 000 рублей (вместо 48 500 рублей)
- Имплантация зубов* Nobel Biocare — 48 000 рублей (вместо 70 500 рублей)
- Циркониевые коронки** на имплантате «Dentium» — 49 000 рублей (вместо 58 000 рублей)
- Циркониевые коронки** на имплантате «Nobel Biocare» — 57 500 рублей (вместо 74 500 рублей)
- Полное съемное протезирование — 37 000 рублей (вместо 61 000 рублей).
*Без учета костной пластики и формирователя.
**Без учета временных коронок.
Акция действует: с 1 декабря 2023 г. по 31 января 2024 г.
Подробнее: на сайте.
Стоматология оснащена современным оборудованием, использует только сертифицированные материалы. В «Ника Денталь» работает сплоченная команда докторов, которые оказывают высокопрофессиональную медицинскую помощь, подбирая индивидуальные методы лечения.
Часы работы:
- понедельник-суббота: 08:00 — 20:00
- воскресенье: 09:00 — 18:00
Адрес: Зеленоград, корпус 1501.
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