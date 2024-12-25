Врач дерматовенеролог, косметолог, трихолог, к. м. н. Гетиа Тамара Борисовна
Клиника «ЭстеДи» поздравляет своих дорогих пациентов с наступающим Новым годом!
Долгие новогодние выходные — это возможность восстановиться после накопившегося стресса, выспаться, забыть о работе и найти время, для себя.
Для вас в «ЭстеДи» подготовили специальные предложения:
- на все анализы — скидка 20%
- на массаж к мастеру Алине — скидка 20%
- комплекс на гастро/колоноскопию во сне — 13.600 рублей (вместо 17.000 рублей).
Акции действуют до 31 января 2025 года
Доктора клиники «ЭстеДи» приглашают вас на:
- контурную пластику губ
- биоревитализацию кожи лица
- мезотерапию кожи лица и волосистой части головы
- плазмолифтинг
- пилинги
- инъекционные
- омолаживающие процедуры
- лазерную эпиляцию
- коллагенотерапию
- программы по уходу за кожей лица
- биостимуляцию
- массаж лица
- криотерапию
- плацентарное омоложение
- удаление новообразований.
Консультация и запись на прием к врачам: 8-916-009-62-22, 8-919-100-40-29, 8-924-206-16-50
Адрес: Зеленоград, улица Логвиненко, корпус 1515
Сайт: estedi.ru
Для участия в общих собраниях собственников теперь обязательно указывать СНИЛС. Такую поправку внесла зеленоградский депутат Ирина Белых и приняла Госдума Новости
Скейт-парк на Озерной аллее обещают восстановить в 2025 году. Будет он бетонным или снова из недолговечной фанеры, пока неизвестно Новости
Слухи про объединение школ искусств и отмену бюджетных мест распространяются по Зеленограду. Мэрия всё опровергает Новости
Пять магазинов «ВкусВилл» стали работать круглосуточно. Ночью там нет никого, кроме покупателей Новости
Половину расходов городского транспорта субсидирует бюджет — в мэрии объяснили причину роста тарифов на проезд Новости
Катки во дворах обещают начать заливать при температуре -5 градусов и ниже. Правда, до конца года таких морозов не обещают Новости
Заряжаемся атмосферой праздника и устраиваем самые теплые встречи в кафе «KakaVa Mama» — специальные условия на проведение мероприятий, открыт приём заказов на блюда к новогоднему столу Реклама
Срок завершения строительства проезда между Центральным и Московским проспектами сдвинули на конец 2025 года Новости
Как избавиться от ненавистного пуза и жира, обрести красивое рельефное тело? Прийти в спортивный клуб «Суперкач» в 16-м микрорайоне Реклама
Детский театр «Крылья» приглашает на музыкальные спектакли — с 18 декабря по 19 января в ДК «Метролог» Реклама