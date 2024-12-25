Новогоднее предложение клиники «ЭстеДи» 25.12.2024 Реклама ООО «АЛАТЫРЬ» ИНН:7735181758 erid:2VSb5xh7ToW

Клиника «ЭстеДи» поздравляет своих дорогих пациентов с наступающим Новым годом!

Долгие новогодние выходные — это возможность восстановиться после накопившегося стресса, выспаться, забыть о работе и найти время, для себя.

Для вас в «ЭстеДи» подготовили специальные предложения:

Акции действуют до 31 января 2025 года

Доктора клиники «ЭстеДи» приглашают вас на:

  • контурную пластику губ
  • биоревитализацию кожи лица
  • мезотерапию кожи лица и волосистой части головы
  • плазмолифтинг
  • пилинги
  • инъекционные
  • омолаживающие процедуры
  • лазерную эпиляцию
  • коллагенотерапию
  • программы по уходу за кожей лица
  • биостимуляцию
  • массаж лица
  • криотерапию
  • плацентарное омоложение
  • удаление новообразований.

Приём ведут кандидаты наук Гетиа Тамара Борисовна, Палькина Ирина Николаевна, Фокина Римма Анатольевна, Багдасарян Инга Мухарбековна.

Консультация и запись на прием к врачам: 8-916-009-62-22, 8-919-100-40-29, 8-924-206-16-50

Адрес: Зеленоград, улица Логвиненко, корпус 1515

Сайт: estedi.ru
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