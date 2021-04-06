Новое оборудование и уникальные возможности типографии «Никсон-Принт». Теперь тут режут почти все 06.04.2021 Типография «Никсон-Принт»

Предполагаем, что в Зеленограде Типография «Никсон-Принт» первыми готова предложить такую услугу, как раскрой бумаги, картона, самоклеющейся пленки, ткани, кожи, вспененных материалов, пенокартон, пенопласта и т. д. В типографии появилось новое оборудование, для высокоточного раскроя рулонного и листового материала, позволяющее с точностью до миллиметра выкроить по необходимому вам шаблону деталь даже самой сложной конфигурации.

Услуга доступна и частным лицам, так как можно выкроить и одну штуку какой либо заготовки по вашему шаблону (выкройке), и компаниям — кому нужна например партия выкроенных или вырезанных деталей для своих нужд. Подробности — по телефонам на сайте компании.

Так же типография «Никсон-Принт"производит и продает настольные перегородки из прозрачного монолитного поликарбоната и защитные лицевые щитки.
Перегородки обеспечивают бесконтактное общение и взаимную защищенность сотрудников офисов. Многие компании сейчас переоборудывают рабочие места, адаптируя open-space к текущим реалиям жизни, разделяя рабочие места сотрудников.

Использовать перегородки сейчас также необходимо и в кафе в зонах выдачи блюд, в ресторанах, столовых, салонах красоты, парикмахерских, химчистках, фитнес-клубах, на ресепшн — словом везде, где по текущей ситуации и рекомендациям Роспотребнадзора такой элемент защиты должен быть в наличии.

Вот примеры размеров и стоимости:

Перегородки настольные из прозрачного монолитного поликарбоната.

Типовые размеры:
— 675x600 поликарбонат 3 мм + 2 подставки — 950 руб/шт
— 750x670 поликарбонат 3 мм + 2 подставки — 1100 руб/шт
— 1000x900 поликарбонат 4 мм + 2 подставки + 2 струбцины — 3300 руб/шт
— 1100x900 поликарбонат 4 мм + 2 подставки + 2 струбцины — 3600 руб/шт

Цены с НДС. (Возможно изготовление других размеров.)

Также в «Никсон-Принт» есть производство и продажа лицевых щитков по очень низким ценам.

Защитных лицевых щитков два вида обычный и увеличенный, в зависимости от заказываемого количества цены колеблются от 192 -288 рублей за штуку при партии от 5 штук, до 32-48 рублей за штуку при изготовлении партии в 20000 штук. Цены без НДС

Типография «Никсон-Принт» это:

  • Широкоформатная печать
  • Интерьерная печать
  • Цифровая печать
  • Резка на плоттере
  • Брендирование


Зеленоград, 2-й Западный проезд, д. 1, стр. 1. Территория бывшего ПОКа.
Так же возможна ежедневная доставка продукции в Москву заказчикам.
Телефоны: (495) 979-18-14, (495) 221-13-52
Электронная почта: 9291814@mail.ru | 9791814@mail.ru

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Метки:
типография, Nikson print
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