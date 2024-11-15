100% мериносовая шерсть для всех, кто хочет 100% уютные и мягкие носочки к зиме. Пряжа от Regia Premium отличается своей прочностью и высоской износостойкостью.

В коллекции 10 сочных цветов.

Чтобы добиться высокой прочности при сохранении максимальной мягкости, пряжа была оптимально адаптирована к волокну мериноса в результате чего получается красивая, объемная носочная пряжа с ровной структурой и естественной эластичностью, что превращает вязание в сплошное удовольствие.

Состав: 100% шерсть.

Вес/длина: 100г/400м.

Бренд: Regia Premium, MEZ.

Артикул на сайте: 9801644.