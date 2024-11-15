Новинки в магазинах и на сайте «Я Сама» 15.11.2024 Peклама ИП Крючкова Т.М. ИHH:773500374204 еrid:2VSb5zD1Zr8
Набор съемных крючков «Starter Oasis»

Красивый и приятный на ощупь набор, который прекрасно подойдет в качестве подарка.

6 размеров: 2-5 мм.

В наборе все необходимое: органайзер — черная искусственная замша, крючки для вязания съемные 6 размеров (2мм, 2,5 мм, 3 мм, 3,5 мм, 4 мм, 4,5 мм, 5мм) — алюминий (цвет розовое золото), ручка деревянная для съемных крючков — береза (серый оникс), измерительная лента, маркеры для вязания «Булавка» 10шт).

Бренд: KnitPro, Индия.
Артикул на сайте: 30981.

Набор съемных крючков «Chunky Oasis»

Бархатистый и стильный набор съемных крючков в бежевом цвете для любителей вязания крючком. В наборе вы найдете: органайзер — бежевая искусственная замша, крючки для вязания съемные 6 размеров (5,5 мм, 6 мм, 6,5 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10мм) — алюминий (цвет розовое золото), ручка деревянная для съемных крючков — береза (розовый), измерительная лента, маркеры для вязания «Булавка» 10шт).

Бренд: KnitPro, Индия.
Артикул на сайте: 30982.

Ручки деревянная для съемных крючков «Oasis»

Подходят для всей линейки съемных крючков серии «Oasis».

Материал: береза.
Цвет: серый оникс и красное дерево.
Бренд: KnitPro, Индия.
Артикул на сайте: 30978 и 30979.

Крючки для вязания съемные «Oasis»

Размеры от 2 мм до 10 мм.

Материал: алюминий.
Цвет: розовое золото.
Бренд: KnitPro, Индия.
Артикулы на сайте: 30961, 30962, 30963, 30964, 30965, 30966, 30967, 30968, 30969, 30970, 30971, 30972, 30973, 30974.

Пряжа Classic Mix /Классик Микс/ от Schachenmayr

Теплая и мягкая на ощупь пряжа — непревзойденная классика и высокое немецкое качество от бренда Schachenmayr (Шахенмайер).

В коллекции 20 цветов — от нейтральных до ярких.

Отличный состав из натуральной шерсти и акрила обеспечивает равномерный рисунок при вязании узоров, удобную посадку изделия, а также размерную стабильность и оптимальную простоту в уходе.

Состав: 50% шерсть, 50% полиакрил.
Длина/вес: 50г/120м.
Бренд: Schachenmayr, Германия.
Артикул на сайте: 9807015.

Пряжа Color Drift /Колор Дрифт/ от Schachenmayr

Состоит из сплетения трех разных цветов высококачественной мериносовой шерсти, скрученных вместе. Такое сочетание создает мягкий и контрастный эффект мулине.

Пряжа может быть связана очень свободно, при этом не теряя своей формы.

В коллекции 10 цветов, создающих мягкий эффект мулине.

Состав: 100% шерсть.
Вес/длина: 50г/75м.
Бренд: Schachenmayr, Германия.
Артикул на сайте: 9807014.

Пряжа Pure /Пьюр/ от Regia Premium

100% мериносовая шерсть для всех, кто хочет 100% уютные и мягкие носочки к зиме. Пряжа от Regia Premium отличается своей прочностью и высоской износостойкостью.

В коллекции 10 сочных цветов.

Чтобы добиться высокой прочности при сохранении максимальной мягкости, пряжа была оптимально адаптирована к волокну мериноса в результате чего получается красивая, объемная носочная пряжа с ровной структурой и естественной эластичностью, что превращает вязание в сплошное удовольствие.

Состав: 100% шерсть.
Вес/длина: 100г/400м.
Бренд: Regia Premium, MEZ.
Артикул на сайте: 9801644.

Сумочки для хранения аксессуаров от бренда KnitPro

Представлена в двух цветах — нежно-бежевом (Clay) и бархатно-черном (Coal).

Оптимальный размер сумочки 13*9,5*1,5 см (в закрытом виде) обеспечит удобное хранение любимых инструментов.

Бренд: KnitPro, Индия.
Артикулы на сайте: 12866 и 12876.

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Магазин и ателье «Я Сама» — Привокзальная площадь, д. 1 / 4 (павильон)

Магазин и ателье «Я Сама» — площадь Юности, дом 4

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