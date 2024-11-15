Красивый и приятный на ощупь набор, который прекрасно подойдет в качестве подарка.
6 размеров: 2-5 мм.
В наборе все необходимое: органайзер — черная искусственная замша, крючки для вязания съемные 6 размеров (2мм, 2,5 мм, 3 мм, 3,5 мм, 4 мм, 4,5 мм, 5мм) — алюминий (цвет розовое золото), ручка деревянная для съемных крючков — береза (серый оникс), измерительная лента, маркеры для вязания «Булавка» 10шт).
Бренд: KnitPro, Индия.
Артикул на сайте: 30981.
Бархатистый и стильный набор съемных крючков в бежевом цвете для любителей вязания крючком. В наборе вы найдете: органайзер — бежевая искусственная замша, крючки для вязания съемные 6 размеров (5,5 мм, 6 мм, 6,5 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10мм) — алюминий (цвет розовое золото), ручка деревянная для съемных крючков — береза (розовый), измерительная лента, маркеры для вязания «Булавка» 10шт).
Бренд: KnitPro, Индия.
Артикул на сайте: 30982.
Подходят для всей линейки съемных крючков серии «Oasis».
Материал: береза.
Цвет: серый оникс и красное дерево.
Бренд: KnitPro, Индия.
Артикул на сайте: 30978 и 30979.
Размеры от 2 мм до 10 мм.
Материал: алюминий.
Цвет: розовое золото.
Бренд: KnitPro, Индия.
Артикулы на сайте: 30961, 30962, 30963, 30964, 30965, 30966, 30967, 30968, 30969, 30970, 30971, 30972, 30973, 30974.
Теплая и мягкая на ощупь пряжа — непревзойденная классика и высокое немецкое качество от бренда Schachenmayr (Шахенмайер).
В коллекции 20 цветов — от нейтральных до ярких.
Отличный состав из натуральной шерсти и акрила обеспечивает равномерный рисунок при вязании узоров, удобную посадку изделия, а также размерную стабильность и оптимальную простоту в уходе.
Состав: 50% шерсть, 50% полиакрил.
Длина/вес: 50г/120м.
Бренд: Schachenmayr, Германия.
Артикул на сайте: 9807015.
Состоит из сплетения трех разных цветов высококачественной мериносовой шерсти, скрученных вместе. Такое сочетание создает мягкий и контрастный эффект мулине.
Пряжа может быть связана очень свободно, при этом не теряя своей формы.
В коллекции 10 цветов, создающих мягкий эффект мулине.
Состав: 100% шерсть.
Вес/длина: 50г/75м.
Бренд: Schachenmayr, Германия.
Артикул на сайте: 9807014.
100% мериносовая шерсть для всех, кто хочет 100% уютные и мягкие носочки к зиме. Пряжа от Regia Premium отличается своей прочностью и высоской износостойкостью.
В коллекции 10 сочных цветов.
Чтобы добиться высокой прочности при сохранении максимальной мягкости, пряжа была оптимально адаптирована к волокну мериноса в результате чего получается красивая, объемная носочная пряжа с ровной структурой и естественной эластичностью, что превращает вязание в сплошное удовольствие.
Состав: 100% шерсть.
Вес/длина: 100г/400м.
Бренд: Regia Premium, MEZ.
Артикул на сайте: 9801644.
Представлена в двух цветах — нежно-бежевом (Clay) и бархатно-черном (Coal).
Оптимальный размер сумочки 13*9,5*1,5 см (в закрытом виде) обеспечит удобное хранение любимых инструментов.
Бренд: KnitPro, Индия.
Артикулы на сайте: 12866 и 12876.
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