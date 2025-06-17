Попробуйте первыми японские паровые булочки, унадзю, хурасаме с лапшой из батата, жареный банан и многое другое!
Здесь также можно насладиться бенто ланчами с 10:00 до 22:00 по будням и с 12:00 до 16:00 по выходным!
Приятный бонус для всех гостей!
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Ждём Вас по адресу: Зеленоград, ул. Панфилова 11
ГЦ «Станция», 2 этаж
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