Дабл, но не трабл — идеальный микс классических вкусов, специально для тех, кто не может выбрать между лососем и угрём — теперь не нужно ни в чём себя ограничивать!

Суши-рис, свежий огурец, нежнейший творожный сыр, лосось, угорь, унаги соус, кунжут.

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Искренне твои, SURA SUSHI.