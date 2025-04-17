Дабл, но не трабл — идеальный микс классических вкусов, специально для тех, кто не может выбрать между лососем и угрём — теперь не нужно ни в чём себя ограничивать!
Суши-рис, свежий огурец, нежнейший творожный сыр, лосось, угорь, унаги соус, кунжут.
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Искренне твои, SURA SUSHI.
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