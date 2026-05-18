Клиника предлагает провести раннюю диагностику сердца. Даже если питомец выглядит здоровым, регулярный осмотр у кардиолога помогает выявить скрытые риски и предотвратить серьёзные проблемы в будущем.





Check up — это комплексное обследование сердца по специальной цене, в которое входит:



расширенное ЭХОкг с допплерографией

ЭКГ с описанием

осмотр врача-кардиолога и заключение по результатам обследования, без рекомендаций и назначения лечения



Кому подходит данная услуга?

Обследование проводится только клинически здоровым кошкам и собакам без выявленных ранее патологий сердца. Особенно в чекапе нуждаются питомцы пожилого возраста, животные с генетической предрасположенностью к болезням сердца, пациенты-спортсмены, которым важно проверить сердце перед соревнованиями, а также щенки и котята — чтобы убедиться в отсутствии врождённых пороков сердца.



Check up не подходит пациентам, у которых ранее выявлена болезнь сердца, есть жалобы со стороны сердечно-сосудистой системы (кашель, обмороки, тяжёлое дыхание/одышка, увеличение живота и др.), а также тем, кому уже рекомендован приём кардиолога из-за выявленных шума или аритмии. Такие пациенты нуждаются в полноценном приёме кардиолога, так как может потребоваться назначение лечения.



