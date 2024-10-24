С гордостью и радостью SURA SUSHI сообщает об открытии второй точки доставки и самовывоза, которая расположена в старом городе, корпус 353.
А это значит, что:
- они стали еще быстрее
- SURA-друзьям в старой части города удобнее забирать самовывоз, еще и со скидкой 15%
- зона доставки стала еще больше (Ржавки, Менделеево, Ёлкино — привет)
За подробностями и оформлением заказа скорее переходи на сайт surasushi.ru
Искренне твои, SURA SUSHI
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