В Зеленограде в «новом городе» открылась точка химчистки обуви SneakNFresh.
Самая крупная сеть химчисток в России, которой доверяют десятки тысяч человек по всей стране.
В честь открытия у ребят действует скидка 50% на комплексную чистку обуви — до 10 апреля включительно.
Подарите своей обуви вторую жизнь.
Компания специализируется на самых нужных и важных услугах для вашей обуви, обходясь с каждой одинаково бережно.
А именно:
- комплексная чистка обуви
- ремонт
- проклейка
- реставрация обуви
- покраска
- прошивка
- восстановление
- растяжка обуви.
Сохрани свою обувь вместе со Sneaknfresh!
Химчистка и ремонт обуви SneakNFresh
Адрес: корпус 1627, ТЦ «Весна» (вход справа здания, где вывеска «Ozon»)
WhatsApp, Telegram: +7(969)-274-10-01
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*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена
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Новая точка химчистки обуви SneakNFresh открылась в корпусе 1627 — в честь открытия скидка 50% на комплексную чистку Реклама
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