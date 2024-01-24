Салон цветов «Зелбукет» подготовил для вас коллекцию букетов с нотками весны, которая уже совсем близко! В составе букетов нежные цветы премиум-класса: пионовидные розы, кружевная эустома, а также весенние цветы: мимоза, нарциссы. Легкая упаковка придает воздушности, сохраняя фокус на красоте цветов.
Какая изысканность и нежность в каждом букете! Посмотреть всю коллекцию можно здесь.
Оформите заказ на zelbuket.ru с бесплатной доставкой по городу.
Если у вас остались вопросы, напишите или позвоните в «Зелбукет»: 8-925-089-49-99.
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