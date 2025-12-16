Новая дом-студия «Фотосезоны» 16.12.2025 Реклама ФЁДОРОВА М.А ИНН:5025022780898 erid:2Vtzqx55Qwc

Всего в 10 минутах от города — необычный дом с авторскими новогодними декорациями и атмосферными уличными локациями.


Такие кадры не получить в классической студии:

дом в окружении леса, огоньки, снег, уютные комнаты и уникальные фотозоны создают настоящее зимнее настроение.


В честь открытия — скидка 25%

на фотодни и индивидуальные съёмки.


В доме-студии вас ждут:

• уютная гостиная с настоящим камином, ретро-уголком и стильным баром;

• светлый зал с камином, фотофонами и сказочной новогодней локацией;

• уличная терраса и природные зоны для съёмок;

• детская зона для нежных newborn-кадров;

• романтичная спальня;

• скоро открытие кухни — пространство для семейных и фуд-съёмок.


Предлагается:

• аренда фотозон от 2300

• дом целиком — индивидуальные условия

• профессиональные фотосессии: индивидуальные, семейные, свадебные, фотодни

• уличные локации и декорации под любой формат

• готовые и индивидуальные решения для праздников

• услуги визажиста и стилиста


Посмотреть локации и стоимость:

Telegram

ВКонтакте

Запись:

+7-903-204-43-30 — Мария

+7-925-310-04-11 — Анастасия

Местоположение на Яндекс.Картах
