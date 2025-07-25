Группы детишек от 6 до 18 лет изучают основы творческой деятельности, а более опытные художники — развивают свои навыки под руководством мастера
«Мотор-Ика» это:
- Развитие мелкой моторики, творческого потенциала и креативного мышления;
- Индивидуальный подход к каждому ребенку;
- Свободный полет фантазий;
- Большое разнообразие подручных материалов;
- Новые знакомства!
Изучить афишу и записаться на занятия можно следующими способами:
Сайт: https://мотор-ика.рф/
Telegram: https://t.me/motorika1818
WhatsApp:
+7-925-560-69-00
+7-916-793-00-34
Почта: motorika1818@mail.ru
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