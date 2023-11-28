Стоматологическая клиника «Ника Денталь» вошла в ТОП 10 клиник Московской области, а также стала победителем, заняв первое место, среди стоматологических клиник Зеленограда.
Также стоматолог-терапевт, эндодонтист стоматологической клиники «Ника Денталь» Тонян Иосиф Павлович в ТОП 3 лучших стоматологов Московской области по версии Всероссийской премии «ПроДокторов 2023».
Врачи стоматологической клиники «Ника Денталь» выражают огромную благодарность всем пациентам, которые нашли время и оставили искренние, честные отзывы про работу докторов.
Часы работы:
- понедельник-суббота: 08:00 — 20:00
- воскресенье: 09:00 — 18:00
Адрес: Зеленоград, корпус 1501
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