Приглашаем ребят в летний IT-клуб Компьютерной Академии ТОП в Зеленограде! В IT-клубе:
- Индивидуальный подход к каждому ребенку
- Опытные педагоги и вожатые
- Только практические занятия, которые не оставят равнодушным ни одного ребенка
- Ребята заведут новых друзей и научатся работать в команде
- Безопасность и комфорт
Подарите своему ребенку увлекательное времяпрепровождение в компании единомышленников. Ведь каникулы — это время новых экспериментов, поиска свежих впечатлений и открытия в себе талантов.
Вас и вашего ребенка ждут по адресу: Зеленоград, корпус 1651, оф. 305
Телефон 8-495-135-05-80
Количество мест ограничено!
clck.ru/3ApUjF
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