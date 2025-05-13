Лето — это время приключений, новых открытий и ярких эмоций!

Именно такое лето предлагает городской лагерь DeeClub в Зеленограде для детей и подростков с 7 до 16 лет.

Забудьте о скучных днях и бесконечном сидении в гаджетах — DeeClub подготовил насыщенную программу, которая подарит вашему ребенку незабываемые впечатления и поможет раскрыть свои таланты.

Что ждет юных участников в городском лагере DeeClub?

1. Танцевальный калейдоскоп. Дети смогут попробовать себя в самых разных стилях: от энергичного Хип-Хопа и Брейк-данса до изящного Контемпорари и зажигательного Джаз-фанка. А профессиональные педагоги помогут каждому раскрыть свой потенциал, независимо от уровня подготовки.

2. Скучать тоже не придется! Помимо танцевальных классов, детей ждут:

творческие мастер-классы,

развивающие и спортивные игры,

увлекательный час чтения,

прогулки на свежем воздухе и зажигательные дискотеки.



Каждая смена в городском лагере имеет свою уникальную тематику (например, «Киногерои», «Мегамозг» и т. д.).

3. Городской лагерь DeeClub — это не только веселье, но и возможность провести время с пользой. Дети учатся работать в команде, находят новых друзей и развивают коммуникативные навыки.

4. Мы также позаботились о питании, ребят будут ждать вкусные обеды и перекусы.



Все мероприятия проходят под присмотром опытных вожатых и профессиональных педагогов, которые создают дружелюбную и безопасную атмосферу.



Чтобы стать частью этого летнего приключения и узнать актуальную информацию о сменах на предстоящее лето, стоимости и записать вашего ребенка, переходите по ссылке!



Подарите своему ребенку лето, полное танцев, смеха, новых друзей и ярких открытий вместе с DeeClub в Зеленограде!