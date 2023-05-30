Хотите яркое и веселое лето для своего ребенка в этом году? В ИТ-клубе «Компьютерной академии ТОП» осталось 3 места, успейте записаться. Это реально! Две недели ребята будут создавать собственные игры, 3D модели, свои сайты и другие проекты. Каждый новый день в лагере — изучение нового направления из IT сферы. Дети попробуют себя в разных компьютерных специальностях под руководством опытных преподавателей.
«Компьютерная Академия ТОП» подготовила увлекательные каникулярные программы, и уже сейчас вы можете записать своего ребёнка в летний ИТ-клуб.
В программе:
- программирование и создание компьютерных игр
- создание сайтов
- game-дизайн
- 3D-моделирование
- фото и видео лаборатория
- школа блогера
- анимация и мультипликация
- школа развития — ораторское искусство.
Летний ИТ-клуб — это идеальная возможность для ребенка провести время на каникулах весело, интересно, с пользой.
Узнавайте даты смен и все подробности на сайте.
Адрес: Зеленоград, корпус 1651, 3 этаж, офис 305
Телефон: 8-495-135-05-80
WhatsApp: 8-968-656-57-44
Звоните, и «Компьютерная академия ТОП» пригласит вас в гости.