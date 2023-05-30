«Компьютерная Академия ТОП» подготовила увлекательные каникулярные программы, и уже сейчас вы можете записать своего ребёнка в летний ИТ-клуб.



В программе:

программирование и создание компьютерных игр

создание сайтов

game-дизайн

3D-моделирование

фото и видео лаборатория

школа блогера

анимация и мультипликация

школа развития — ораторское искусство.

Летний ИТ-клуб — это идеальная возможность для ребенка провести время на каникулах весело, интересно, с пользой.

Узнавайте даты смен и все подробности на сайте.



Адрес: Зеленоград, корпус 1651, 3 этаж, офис 305

Телефон: 8-495-135-05-80

WhatsApp: 8-968-656-57-44

Звоните, и «Компьютерная академия ТОП» пригласит вас в гости.