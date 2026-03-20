Нейросети становятся помощниками в планировании отпусков 20.03.2026

Каждый третий житель Москвы уже использовал искусственный интеллект при подготовке к путешествиям, а каждый десятый называет его своим постоянным помощником. Интерес к таким решениям продолжает расти: с начала 2026 года трафик на сервисы с нейросетями для поездок увеличился на 30%. К таким выводам пришли аналитики МегаФона и сервиса онлайн-бронирования отелей «Островок».

Согласно опросу «Островка», почти 10% путешественников регулярно используют ИИ для планирования поездок, ещё 13% обращаются к нему время от времени. Около 9% пока только присматриваются к технологии, а 22% планируют попробовать её в ближайшем будущем.


В то же время 26% респондентов относятся к нейросетям с осторожностью и не готовы доверить им организацию отпуска. Ещё 16% не видят в таких инструментах практической пользы.


Чаще всего к планированию поездок с помощью ИИ прибегают мужчины — на них приходится 63% пользователей. Наиболее активная аудитория — москвичи в возрасте 35-44 лет (41%). Далее следуют жители столицы 25-34 лет (26%) и подростки 14-17 лет (6%), отмечают аналитики МегаФона на основе обезличенных данных.


Те, кто уже использовал ИИ для организации отдыха, чаще всего применяют его для планирования досуга: подбора экскурсий, поиска ресторанов и развлечений (17%). Ещё 15% составляют с его помощью подробные маршруты, а 14% ищут интересные места для поездки. Кроме того, 12% выбирают направления, по 10% подбирают жильё или формируют списки необходимых вещей, а 8% используют рекомендации нейросетей для оптимизации бюджета.


По данным аналитиков МегаФона, наибольший интерес к ИИ-сервисам для планирования путешествий у москвичей наблюдается в ноябре, в период подготовки к новогодним праздникам, а также в начале лета, когда стартует сезон отпусков.
