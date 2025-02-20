Многофункциональный бизнес-центр с популярной торговлей, офисными помещениями и собственной большой парковкой расположен возле станции Крюково. Рассказываем и показываем, кто там работает, что предлагает, и почему здесь удобно и выгодно.
Большое пятиэтажное здание возле станции Крюково с романтическим названием «Серебряный кит» и в самом деле очертанием и цветом напоминает кита. Не заметить его невозможно, однако не все знают, что это одновременно и офисный центр, и торговый комплекс. Стоит он оживленном месте и пересечении транспортных и пешеходных потоков — рядом станция МЦД Зеленоград-Крюково, фермерский рынок, ТРЦ «Иридиум», магистральные дороги, автобусные остановки. Сюда удобно прийти или приехать. Расположение идеально и для местных жителей, и для приезжающих работать или учиться в Зеленоград, и для проезжающих город транзитом.
Это не простой сетевой магазин. Во-первых, это формат «Магнит у дома плюс» с большим пространством и расширенным ассортиментом, но при этом с разумными ценами и частыми акциями. Здесь можно купить всё необходимое, есть кулинария, готовая еда, своя выпечка. Особенность магазина — зона кафе с уютными столиками, микроволновкой и устройствами зарядки телефонов. Очередей практически не бывает, потому что работают несколько касс и терминалов самообслуживания. Во-вторых, это круглосуточный магазин, а таких в Зеленограде совсем немного.
«Магнит Косметик» — косметика, парфюмерия, бытовая химия, посуда и прочее по низким ценам. Рядом магазин колбас, мясных изделий и полуфабрикатов высокого качества «Раменский деликатес» и ателье, где быстро и хорошо ремонтируют одежду — подшивают, ушивают, вставляют молнии и так далее. Это весьма востребованные точки, и некоторые местные жители до сих пор ищут их на Крюковском рынке, где они работали раньше. Теперь они в «Серебряном ките».
Уже 14 лет в здании работает химчистка-прачечная «Аквалюкс», где профессионально и бережно чистят одежду, обувь, шторы, изделия из кожи и мех, аксессуары из любых материалов. Еще один арендатор-долгожитель — туристическое агенство Coral Travel с хорошей репутацией.
Рядом павильон «Аптеки Столички», магазин для садоводов, салон оптики, уголок готовой еды «Милти», точка Coffee Like с хорошим кофе, «лавочка» с орехами и сухофруктами, магазин сумок и чемоданов, церковная лавка, две мастерские — ремонт часов и ювелирных изделий (посетители хвалят за качество и скорость работы). Недавно открылся магазин алкогольных напитков известной сети «ВинЛаб». Здесь имеется и неплохой выбор безалкогольных напитков — соков, вод и газировки.
Идём дальше вдоль большого здания со стороны улицы Гоголя. На первом этаже разместились агентство недвижимости «Парадайс», бухгалтерское бюро «Регистратор» и юридическое бюро «Адвокат». Рядом магазин для взрослых с примечательным названием «Шуры-муры».
А после важных дел (и просто так) можно и перекусить в «Чайхоне Зелен Хаус». Это популярное место — здесь встречают гостей с щедрым восточным гостеприимством. Изысканные, насыщенные ароматами блюда — мясо со жгучими и пряными специями, хрустящие лепешки, традиционный плов, лагман — привлекают многих постоянных посетителей. Также в меню супы, горячее, гриль, салаты, напитки, блюда европейской и восточной кухни, есть доставка. Внутри просторно и по-семейному уютно.
«ВсеИнструменты.ру» — один из крупнейших онлайн-магазинов электро-, бензо- и ручных инструментов, стройматериалов, сантехники, отделочных материалов, крепежа, садового инвентаря, товаров для дома. Kerama Marazzi — один из трёх московских магазинов с большим выбором керамической плитки, керамогранита, мозаики, декоров, обоев, смесителей, сантехники и мебели для ванных комнат. Здесь покупатель не предоставлен сам себе, как это бывает в строительных гипермаркетах, а в любой момент может получить консультацию грамотных сотрудников. Это фирменный салон официального дилера «Керамир», известного на рынке керамогранита и керамической плитки уже 20 лет.
Дальше, ближе к углу здания, уже более 15 лет работает цветочный магазин «Амелия». Для автолюбителей открыт магазин запчастей Rossko, поставляющий заказанную деталь в течение 15 минут, а рядом с ним — большой сетевой автосервис-магазин «Колеса даром» (при покупке комплекта шин или дисков определенных моделей шиномонтаж бесплатный).
Она занимает четыре этажа, со второго по пятый. Всё, как обычно в бизнес-центрах: проходная, охрана, турникет, лифты. На этажах чисто, тепло, красиво, высокие потолки, панорамные окна, кондиционеры, туалеты. Интернет работает бесперебойно. Территория охраняется, видеонаблюдение работает круглосуточно. Офисы ухоженные, есть всё необходимое.
Арендаторы здесь солидные, в их числе Московская торгово-промышленная палата, «Ингосстрах», «Спортивные технологии» (спортивное оборудование), московское государственное учреждение «Новые технологии управления» (проект «Электронный дом»), Торговый дом «Арсенал-метиз» (сварочное оборудование), «Финансово-консалтинговая группа», ООО «Энерго решение», страховая компания «Ресо-Мед», салон красоты и другие.
Надо сказать, свободных помещений здесь немного, потому что арендаторы уходят редко. Тем не менее, выгодные предложения можно поймать: звоните по телефону 8-495-781-65-18.
А что с вечным больным вопросом — парковкой? Удивительно, но с этим всё в порядке. Арендаторы могут ставить машины в большой крытый паркинг. Есть уличная стоянка на 170 машин.
Бизнес-комплекс работает с 9:00 до 21:00. Управляет им компания «ЭКО Траст».
Адрес: Зеленоград, улица Гоголя, дом 2
Телефоны: 8-495-781-65-18, 8-499-731-21-13