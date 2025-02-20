Здесь же расположены популярные магазины и салоны услуг

«Магнит Косметик» — косметика, парфюмерия, бытовая химия, посуда и прочее по низким ценам. Рядом магазин колбас, мясных изделий и полуфабрикатов высокого качества «Раменский деликатес» и ателье, где быстро и хорошо ремонтируют одежду — подшивают, ушивают, вставляют молнии и так далее. Это весьма востребованные точки, и некоторые местные жители до сих пор ищут их на Крюковском рынке, где они работали раньше. Теперь они в «Серебряном ките».

Уже 14 лет в здании работает химчистка-прачечная «Аквалюкс», где профессионально и бережно чистят одежду, обувь, шторы, изделия из кожи и мех, аксессуары из любых материалов. Еще один арендатор-долгожитель — туристическое агенство Coral Travel с хорошей репутацией.

Рядом павильон «Аптеки Столички», магазин для садоводов, салон оптики, уголок готовой еды «Милти», точка Coffee Like с хорошим кофе, «лавочка» с орехами и сухофруктами, магазин сумок и чемоданов, церковная лавка, две мастерские — ремонт часов и ювелирных изделий (посетители хвалят за качество и скорость работы). Недавно открылся магазин алкогольных напитков известной сети «ВинЛаб». Здесь имеется и неплохой выбор безалкогольных напитков — соков, вод и газировки.