В жизни, в отличие от спорта, нападение происходит без правил. Как защитить себя и своего ребенка, когда рядом нет тренера и судьи? На эти вопросы для «Зеленоград.ру» отвечает специалист с уникальным опытом — бывший полицейский, чемпион мира по карате и основатель центра «Воин» Антон Богачев.
— Антон Юрьевич, ваша система — не классическое единоборство. В чем её главное отличие?
— Абсолютно верно. Классический спорт учит драться в жестких рамках: нельзя ниже пояса, нельзя за волосы, нельзя использовать предметы. А теперь представьте, что на вашего ребенка нападают двое старшеклассников. Или к девушке в лифте пристает незнакомец. В этих ситуациях думать о правилах — проиграть. Мы учим действовать адекватно угрозе. Наша цель — не победить в схватке, а избежать ее или максимально быстро и эффективно нейтрализовать угрозу для своего здоровья. Это система для жизни, а не для татами.
— И это работает? Приведите какие-то примеры.
— Конечно. Ко мне часто приводят детей, которых травят в школе. Недавно был мальчик — тихий, робкий, жертва издевательств со стороны сверстников. После нескольких занятий он не стал драчуном. Но он изучил основы техники ударов и защиты, а также отработал до автоматизма один простой, но очень болезненный прием на случай, если его схватят за грудки. И в следующий раз, когда задира попытался его прижать к стене, Влад инстинктивно освободился от захвата. Реакция была настолько быстрой и уверенной, что агрессор отшатнулся и больше не подходил. Иногда нужен всего один такой случай, чтобы самооценка взлетела до небес, а репутация «жертвы» исчезла.
— А для взрослых?
— Примеров масса. Занималась у нас женщина, которая боялась ходить от метро до дома темными вечерами. Мы не стали учить ее сложным броскам. Мы отработали с ней использование связки ключей. Обычной связки! Как правильно зажать ее в кулаке, как нанести короткий акцентированный удар в уязвимое место, чтобы выиграть драгоценные секунды для побега. Теперь она чувствует себя спокойнее, зная, что у нее в кармане не просто ключи, а инструмент самозащиты.
Был и другой случай: мужчину на улице пытались «округлить», агрессивно требуя денег. Он не вступил в перепалку, а, помня о правиле «трех К» — контроль себя, контроль противника, контроль обстановки — громко и четко сказал: «Отойди! Я вызываю полицию!». И сделал шаг назад, заняв более выгодную позицию и нащупав перцовый баллончик в кармане. Его уверенность и холодный взгляд сразу остудили пыл нападавших, и они ретировались. Часто победа — это вообще бесконтактная история. Нужно уметь собраться в экстремальной ситуации и не потерять самообладание
— Вы говорите, что все начинается с психологии. Почему это так важно?
— Потому что нападают в 99% случаев на того, кто выглядит как жертва. Опущенная голова, сутулые плечи, бегающий взгляд — это магнит для агрессора. Первое, что мы делаем на тренировках — работаем с внутренним состоянием. Поднимаем подбородок, расправляем плечи, учимся спокойному и прямому взгляду. Когда человек перестает бояться, он начинает иначе дышать, иначе двигаться. Он посылает в мир сигнал: «Я не легкая добыча». И мир на этот сигнал отвечает.
— Что бы вы сказали родителям, которые боятся, что их ребенка накажут за самооборону?
— Я говорю: «А что лучше? Чтобы вашего ребенка унижали, били, и он получил психологическую травму на всю жизнь? Или чтобы он один раз дал уверенный отпор и разом прекратил это?» Конечно, мы учим детей сначала использовать словесное предупреждение, сообщать учителю. Но когда другие методы исчерпаны, право на самооборону — священно. Мы учим не быть агрессорами, а не позволять собой помыкать.
— Как проходят ваши занятия и как к вам записаться?
— У нас есть группы для детей с 8 лет и для взрослых. Дети занимаются по субботам, взрослые — по вечерам в будни. Можно записаться на индивидуальные тренировки, если есть специфический запрос или страх.
Мы не просто машем руками и ногами. Мы моделируем реальные ситуации: что делать, если схватили сзади, если прижали к стене, если угрожают. Отрабатываем удары, приемы освобождения, работу с подручными предметами. И самое главное — учимся не паниковать. Ваша безопасность — это навык. И этот навык можно и нужно тренировать.
