— А для взрослых?

— Примеров масса. Занималась у нас женщина, которая боялась ходить от метро до дома темными вечерами. Мы не стали учить ее сложным броскам. Мы отработали с ней использование связки ключей. Обычной связки! Как правильно зажать ее в кулаке, как нанести короткий акцентированный удар в уязвимое место, чтобы выиграть драгоценные секунды для побега. Теперь она чувствует себя спокойнее, зная, что у нее в кармане не просто ключи, а инструмент самозащиты.

Был и другой случай: мужчину на улице пытались «округлить», агрессивно требуя денег. Он не вступил в перепалку, а, помня о правиле «трех К» — контроль себя, контроль противника, контроль обстановки — громко и четко сказал: «Отойди! Я вызываю полицию!». И сделал шаг назад, заняв более выгодную позицию и нащупав перцовый баллончик в кармане. Его уверенность и холодный взгляд сразу остудили пыл нападавших, и они ретировались. Часто победа — это вообще бесконтактная история. Нужно уметь собраться в экстремальной ситуации и не потерять самообладание