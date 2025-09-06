Неважно, кем станет ребёнок в будущем — врачом, архитектором или предпринимателем. Умение мыслить логически, доводить задачу до результата и понимать, как устроены технологии, полезно каждому.
В ЦКО МИЭТ открыт набор школьников от 7 до 17 лет на бесплатные открытые занятия. Программа позволяет попробовать себя в разных направлениях: программировании, 3D-моделировании, цифровом рисунке, видеомонтаже, создании игр и сайтов, а также в работе с нейросетями.
На занятиях школьники получают практический опыт: пишут первые строки кода, создают трёхмерные модели, пробуют собрать сайт или сделать анимацию. Всё проходит под руководством преподавателей-практиков. Уже с первого урока у детей появляется уверенность в своих силах и желание двигаться дальше.
- программирование (Minecraft, Scratch, Roblox, Python),
- 3D-моделирование (Blender, 3Ds Max),
- цифровой рисунок и живопись,
- видеомонтаж,
- создание сайтов (HTML5, CSS3, JS),
- нейросети.
Все курсы проходят в небольших группах. Доступна рассрочка, налоговый вычет и оплата материнским капиталом.
