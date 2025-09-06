В ЦКО МИЭТ открыт набор школьников от 7 до 17 лет на бесплатные открытые занятия. Программа позволяет попробовать себя в разных направлениях: программировании, 3D-моделировании, цифровом рисунке, видеомонтаже, создании игр и сайтов, а также в работе с нейросетями.