В заведении готовят традиционные блюда Востока:
- манты
- самса (томчи, пармуда)
- плов
- шурпа
- лепёшки из тандыра, приготовленные собственноручно
Все блюда готовятся по классическим рецептам, с насыщенным вкусом и ароматом настоящей восточной кухни.
Бизнес-ланчи
Можно заказать при посещении заведения или оформить заранее на самовывоз.
Сотрудничество с компаниями
Заведение готово работать с организациями по поставке бизнес-ланчей.
— предоставляются сертификаты соответствия
— возможны любые проверки
Связь и оформление заказов:
+7-901-780-71-82
Адрес:
Московская область, городской округ Солнечногорск,
посёлок Жилино, 70
Время работы:
09:00-21:00
На большом экране в Зеленограде покажут балет «Лебединое озеро» — не просто сказку, но аллегорию свободы Новости
«Дышать невозможно»: на митинге КПРФ жители потребовали перестать возить на мусорный полигон «Нева» несортированный мусор Новости
Техцентр Vagplus в Зеленограде — специализируется на обслуживании и ремонте автомобилей группы VAG, принимает и автомобили других марок Реклама
Курс «Русский по пятницам» проходит в Зеленограде в рамках подготовки к «Тотальному диктанту» Новости
Зеленоградские школьники приняли участие в первенстве Москвы по туризму — для этого они отправились в лыжный поход по Архангельской области Новости
«Нас не спросили»: жители 23-го микрорайона собирают подписи против промзоны у себя под окнами Новости
Пассажирский лифт сорвался и, пролетев несколько этажей, застрял — пассажира вытащили. Лифт отремонтировали, а через два часа он снова сломался Новости
Двух пешеходов сбили на переходе возле «Ашана» в Андреевке. Они и водители попали в «ловушку двух полос» Новости
Стоимость проезда по дороге от М-11 на восток и юг Москвы (МСД) снова увеличится. За год проезд подорожал в три раза Новости
Симфонические рок-хиты исполнит танцующий оркестр на сцене Культурного центра «Зеленоград»: прозвучат композиции «Нирваны», «Металлики» и «Квин» Новости