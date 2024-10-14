С 14 по 27 октября в ресторане «Борт 305» пройдет этно-гастрономический фестиваль посвященный Мексике.

вкуснейшие блюда национальной кухни

атмосфера настоящего мексиканского праздника

каждую пятницу и субботу приглашенные заморские артисты

Отправься в незабываемое кругосветное путешествие, не выезжая за пределы города с улетным festом на «БОРТУ 305»!??

Каждые две недели новая страна и незабываемые впечатления! Узнать подробнее о фестивале и забронировать стол — bort305.ru/festivali

Зеленоград, корпус 305

+7-499-455-51-55

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