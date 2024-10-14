С 14 по 27 октября в ресторане «Борт 305» пройдет этно-гастрономический фестиваль посвященный Мексике.
- вкуснейшие блюда национальной кухни
- атмосфера настоящего мексиканского праздника
- каждую пятницу и субботу приглашенные заморские артисты
Отправься в незабываемое кругосветное путешествие, не выезжая за пределы города с улетным festом на «БОРТУ 305»!??
Каждые две недели новая страна и незабываемые впечатления! Узнать подробнее о фестивале и забронировать стол — bort305.ru/festivali
Зеленоград, корпус 305
+7-499-455-51-55
Соц. сети ресторана: Instagram, Vk
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