Настоящая Мексика в городе —  этно-гастрономический фестиваль в ресторане «Борт 305» 14.10.2024 Peклама ООО «Анкор клаб» ИHH:7735195013 еrid:2VSb5z5Vuwv

С 14 по 27 октября в ресторане «Борт 305» пройдет этно-гастрономический фестиваль посвященный Мексике.

  • вкуснейшие блюда национальной кухни
  • атмосфера настоящего мексиканского праздника
  • каждую пятницу и субботу приглашенные заморские артисты

Отправься в незабываемое кругосветное путешествие, не выезжая за пределы города с улетным festом на «БОРТУ 305»!??

Каждые две недели новая страна и незабываемые впечатления! Узнать подробнее о фестивале и забронировать стол — bort305.ru/festivali

Зеленоград, корпус 305
+7-499-455-51-55
Соц. сети ресторана: Instagram, Vk

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Настоящая Мексика в городе —  этно-гастрономический фестиваль в ресторане «Борт 305» Реклама
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