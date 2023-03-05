Теперь в Зеленограде есть настоящая итальянская пицца — тонкое воздушное тесто, больше 10 видов начинки, а также европейские супы, салаты, закуски и напитки по авторским рецептам от Призера чемпионата России среди пиццейоло.

Устройте себе маленькие Римские Каникулы и насладитесь колоритной сицилийской пиццей с анчоусом или знаменитой Карбонарой с беконом!

Закажите на сайте РИМКАНИКУЛЫ.РФ или в мобильном приложении

Участвуйте в розыгрыше трех пицц среди подписчиков группы rim.kanikuli вконтакте

8-495-222-39-06

8-985-222-39-06