Настоящая итальянская пицца — закажите на сайте РимКаникулы.рф 05.03.2023 Реклама

Теперь в Зеленограде есть настоящая итальянская пицца — тонкое воздушное тесто, больше 10 видов начинки, а также европейские супы, салаты, закуски и напитки по авторским рецептам от Призера чемпионата России среди пиццейоло.

Устройте себе маленькие Римские Каникулы и насладитесь колоритной сицилийской пиццей с анчоусом или знаменитой Карбонарой с беконом!

Закажите на сайте РИМКАНИКУЛЫ.РФ или в мобильном приложении

Участвуйте в розыгрыше трех пицц среди подписчиков группы rim.kanikuli вконтакте

8-495-222-39-06
8-985-222-39-06

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Настоящая итальянская пицца — закажите на сайте РимКаникулы.рф Реклама
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