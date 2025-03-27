Меню предлагает доступные варианты по цене всего 350 рублей, что позволит вам вкусно поесть без лишних затрат.
В ресторане проходят акции
- 1+1=3 (каждый день)
- блюдо+напиток за 350 рублей (с понедельника по четверг)
Блюда которые участвуют в акции: крылышки на гриле острые, шашлык из свиной. лопатки, стейк томагавк на гриле.
На день рождения — десерт в подарок или бокал 500 ml.
Каждую пятницу и субботу в ресторане выступают артисты.
Бронирование столиков:
Адрес: дер. Лыткино, 26/О, ресторан находится недалеко от Зеленограда, местоположение.
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Условия акций уточняйте по телефону 8-999-003-12-02
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