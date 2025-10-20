8 мест!
Курс «Подготовка к поступлению в художественные ВУЗы»
В школе знают, как непросто пройти конкурс, и помогают подросткам от 14 лет подготовиться уверенно и результативно:
- академический рисунок и живопись — основа вступительных экзаменов
- грамотно составленное портфолио — в разы повысит шансы на поступление
- индивидуальные рекомендации педагога — учтены сильные и слабые стороны ребёнка
Родители выбирают «Палитру увлечений»:
- здесь готовят так, чтобы ребёнок чувствовал себя уверенно на экзаменах
- у каждого индивидуальная программа обучения
- группа 8 человек, педагог видит прогресс каждого
- опытные преподаватели знают реальные требования ВУЗов
- атмосфера поддержки и творчества — ребёнок не выгорает, а растёт
К группе можно присоединиться:
Расписание: вт и чт, 17:00—19:15 (3 акад. часа)
Адрес: Георгиевский пр-т, 33А, к2 (17 мкрн.)
Запись по телефону: 8-916-583-42-37
Телеграм: @PalitraUvl
Сайт: palitrauvl.ru
