Очень часто мы, родители, ищем для своих детей с самого юного возраста развивающий детский центр. В каком-то возрасте (1,5 — 2 года) центр нужен скорее нам, родителям, а не детям. Там мы получаем возможность пообщаться с такими же родителями. И немного отдохнуть от «родительства», пока ребенком занимаются «специально обученные люди».
А в возрасте трех и более лет, дети уже могут осознанно получать знания и развиваться в этих самых детских центрах. Одним из крупнейших центров детского развития в Зеленограде является Школа мюзикла и актерского мастерства Westend.
Этому центру уже семь лет и за время своей работы они вырастили целую плеяду юных «звездочек». Кто-то из тех самых 3-х и 4-х-леток, которые пришли когда-то на «развивашки» сейчас в возрасте 10 и 11 лет работают настоящими артистами (и даже солистами) на сцене Большого театра России и Московского театра оперетты.
Кто-то из тех, кто пришел уже в школьном возрасте, получил эфир в «Голосе» или поступил на бюджет в творческий ВУЗ. А кто-то, с удовольствием, позанимался несколько лет и перешел в спорт или науку. Хорошо, когда мы даем детям попробовать себя в разных сферах и относимся с уважением к их мнению.
Школа мюзикла Westend — это именно тот детский центр, где детей уважают, прислушиваются к ним и относятся к их развитию очень трепетно и с любовью.
Записаться в Westend можно по следующим контактам: