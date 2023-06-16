Очень часто мы, родители, ищем для своих детей с самого юного возраста развивающий детский центр. В каком-то возрасте (1,5 — 2 года) центр нужен скорее нам, родителям, а не детям. Там мы получаем возможность пообщаться с такими же родителями. И немного отдохнуть от «родительства», пока ребенком занимаются «специально обученные люди».



А в возрасте трех и более лет, дети уже могут осознанно получать знания и развиваться в этих самых детских центрах. Одним из крупнейших центров детского развития в Зеленограде является Школа мюзикла и актерского мастерства Westend.

Этому центру уже семь лет и за время своей работы они вырастили целую плеяду юных «звездочек». Кто-то из тех самых 3-х и 4-х-леток, которые пришли когда-то на «развивашки» сейчас в возрасте 10 и 11 лет работают настоящими артистами (и даже солистами) на сцене Большого театра России и Московского театра оперетты.