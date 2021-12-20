Набор персонала в Компанию «МикроЭМ Технологии» 20.12.2021 ZELENOGRAD.RU

Компания «МикроЭМ Технологии» производит электронику для транспорта, телекоммуникационное оборудование, компоненты промышленной электроники, изделия специального назначения, медицинскую технику, светодиодные модули и источники питания.

В данный момент идет набор на такие вакансии:

  • Диспетчер на производство
  • Монтажник РЭА
  • Монтажник РЭА с опытом работы на селективной пайке
  • Оператор SMT-монтажа
  • Мастер участка упаковки, прошивки и тестирования

Производство территориально находится в Зеленограде

Адрес: Сосновая аллея, 6А

Диспетчер на производство

Заработная плата:

от 40000 руб. до 56000 руб.

Обязанности:

  • Составление и ведение производственного плана
  • Контроль прохождения заказов по каждому производственному участку
  • Постановка задач по прохождению заказа производственным подразделениям
  • Обеспечение коммуникации между производственными подразделениями
  • Обеспечение ритмичного и бесперебойного движения производства
  • Расчет нормативов временных затрат на общий производственный цикл и его отдельные стадии

Требования:

  • Опыт оперативного регулирования процесса производства не менее 3 лет
  • Среднее специальное или высшее образование
  • Владение MS Office Excel на высоком уровне
  • Умение работать в команде и быстро принимать решения

Условия:

  • Испытательный срок 3 месяца
  • Оформление в соответствии с ТК РФ, зарплатный проект в Сбербанке
  • График работы 5/2
  • Производство находится в г. Зеленоград
  • Легкая транспортная доступность

Контактная информация:

  • 8-916-108-36-07, Юлия
  • smt@microem.ru
  • сайт https://microem.tech/

Монтажник РЭА

Заработная плата:

от 35000 руб. до 55000 руб.

Обязанности:

  • Чтение монтажной документации
  • Монтаж поверхностных smd-компонентов (опыт работы на ручном манипуляторе является преимуществом)
  • Монтаж выводных компонентов (DIP компонентов)

Требования:

  • Среднее специальное образование (техническое)
  • Опыт работы монтажником РЭА от года
  • Быстрая и качественная пайка
  • Знание Dip и Smd компонентов, чтение номиналов
  • Опыт работы с конструкторской документацией
  • Знание и умение работать с паяльным оборудованием и материалами: фен, отсос, различные типы жал, припои, флюсы, отмывка и прочее

Условия:

  • Испытательный срок 3 месяца
  • Оформление в соответствии с ТК РФ, зарплатный проект в Сбербанке
  • График работы 5/2
  • Производство находится в г. Зеленоград
  • Легкая транспортная доступность

Контактная информация:

  • 8-916-108-36-07, Юлия
  • smt@microem.ru

Монтажник РЭА с опытом работы на селективной пайке

Заработная плата:

от 35000 руб. до 55000 руб.

Обязанности:

  • Чтение монтажной документации
  • Монтаж поверхностных smd-компонентов (опыт работы на установке селективной пайки является преимуществом)
  • Монтаж выводных компонентов (DIP компонентов)

Требования:

  • Среднее специальное образование (техническое)
  • Опыт работы монтажником РЭА от года
  • Быстрая и качественная пайка
  • Знание Dip и Smd компонентов, чтение номиналов
  • Опыт работы с конструкторской документацией
  • Знание и умение работать с паяльным оборудованием и материалами: фен, отсос, различные типы жал, припои, флюсы, отмывка и прочее

Условия:

  • Испытательный срок 3 месяца
  • Оформление в соответствии с ТК РФ, зарплатный проект в Сбербанке
  • График работы 5/2
  • Производство находится в г. Зеленоград
  • Легкая транспортная доступность

Контактная информация:

  • 8-916-108-36-07, Юлия
  • smt@microem.ru

Оператор SMT-монтажа

Заработная плата:

от 35000 руб. до 55000 руб.

Обязанности:

  • Подготовка к работе линии поверхностного монтажа
  • Заряд питателей электронными компонентами
  • Настройка конвееров, кассет для плат
  • Загрузка программ принтера для нанесения паяльной пасты
  • Промежуточный контроль нанесения паяльной пасты
  • Написание программ принтера
  • АОИ разбраковка плат
  • Выполнение производственного плана

Требования:

  • Знание современных технологий поверхностного монтажа (нанесение паяльной пасты, установка компонентов, контроль качества)
  • Знание и умение применения стандарта IPC-S-816, IPC-7530
  • Оперативное решение производственно-технологических вопросов
  • Желание добросовестно работать, ответственность
  • Знания PCAD, CAM, Excel, Word, 1C — приветствуются
  • Высшее или специальное образование приветствуется для карьерного роста

Условия:

  • Испытательный срок 3 месяца (на период испытательного срока кандидат официально трудоустраивается в штат компании)
  • Оформление в соответствии с ТК РФ, зарплатный проект в Сбербанке
  • График работы 5/2 сменный (1-я смена 7.00 до 15.00; 2-я смена с 15.00 до 23.00), выход в выходные дни возможен при условии острой производственной необходимости
  • Условия труда в соответствии с требованиями норм по ТБ и ESD-защиты
  • Обучение
  • Размер заработной платы 40000 руб. на испытательный срок

Контактная информация:

  • 8-916-108-36-07, Юлия
  • smt@microem.ru

Мастер участка упаковки, прошивки и тестирования

Заработная плата:

от 45000 руб. до 60000 руб.

Обязанности:

  • Эффективное управление производственными участками:
    -Упаковки
    -Прошивки и тестирования
  • Обеспечение бесперебойной работы производства за счет планирования и контроля численности персонала
  • Обеспечение эффективности взаимодействия со смежными подразделениями
  • Эффективное управление штатом подработчиков
  • Учет и планирование потребности упаковочного материала
  • Выполнение плана выпускаемой продукции за смену

Требования:

  • Успешный опыт работы в производственной компании не менее 1 года
  • Знание современных принципов управления производственным предприятием
  • Опыт руководства коллективами от 30 человек
  • Развитые управленческие компетенции
  • Высшее или среднее специальное образование

Условия:

  • Испытательный срок 3 месяца
  • Оформление в соответствии с ТК РФ, зарплатный проект в Сбербанке
  • График работы 5/2
  • Производство находится в г. Зеленоград
  • Легкая транспортная доступность

Контактная информация:

  • 8-916-108-36-07, Юлия
  • smt@microem.ru

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