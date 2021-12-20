Компания «МикроЭМ Технологии» производит электронику для транспорта, телекоммуникационное оборудование, компоненты промышленной электроники, изделия специального назначения, медицинскую технику, светодиодные модули и источники питания.
В данный момент идет набор на такие вакансии:
- Диспетчер на производство
- Монтажник РЭА
- Монтажник РЭА с опытом работы на селективной пайке
- Оператор SMT-монтажа
- Мастер участка упаковки, прошивки и тестирования
Производство территориально находится в Зеленограде
Адрес: Сосновая аллея, 6А
Заработная плата:
от 40000 руб. до 56000 руб.
Обязанности:
- Составление и ведение производственного плана
- Контроль прохождения заказов по каждому производственному участку
- Постановка задач по прохождению заказа производственным подразделениям
- Обеспечение коммуникации между производственными подразделениями
- Обеспечение ритмичного и бесперебойного движения производства
- Расчет нормативов временных затрат на общий производственный цикл и его отдельные стадии
Требования:
- Опыт оперативного регулирования процесса производства не менее 3 лет
- Среднее специальное или высшее образование
- Владение MS Office Excel на высоком уровне
- Умение работать в команде и быстро принимать решения
Условия:
- Испытательный срок 3 месяца
- Оформление в соответствии с ТК РФ, зарплатный проект в Сбербанке
- График работы 5/2
- Производство находится в г. Зеленоград
- Легкая транспортная доступность
Контактная информация:
Заработная плата:
от 35000 руб. до 55000 руб.
Обязанности:
- Чтение монтажной документации
- Монтаж поверхностных smd-компонентов (опыт работы на ручном манипуляторе является преимуществом)
- Монтаж выводных компонентов (DIP компонентов)
Требования:
- Среднее специальное образование (техническое)
- Опыт работы монтажником РЭА от года
- Быстрая и качественная пайка
- Знание Dip и Smd компонентов, чтение номиналов
- Опыт работы с конструкторской документацией
- Знание и умение работать с паяльным оборудованием и материалами: фен, отсос, различные типы жал, припои, флюсы, отмывка и прочее
Условия:
- Испытательный срок 3 месяца
- Оформление в соответствии с ТК РФ, зарплатный проект в Сбербанке
- График работы 5/2
- Производство находится в г. Зеленоград
- Легкая транспортная доступность
Контактная информация:
- 8-916-108-36-07, Юлия
- smt@microem.ru
Заработная плата:
от 35000 руб. до 55000 руб.
Обязанности:
- Чтение монтажной документации
- Монтаж поверхностных smd-компонентов (опыт работы на установке селективной пайки является преимуществом)
- Монтаж выводных компонентов (DIP компонентов)
Требования:
- Среднее специальное образование (техническое)
- Опыт работы монтажником РЭА от года
- Быстрая и качественная пайка
- Знание Dip и Smd компонентов, чтение номиналов
- Опыт работы с конструкторской документацией
- Знание и умение работать с паяльным оборудованием и материалами: фен, отсос, различные типы жал, припои, флюсы, отмывка и прочее
Условия:
- Испытательный срок 3 месяца
- Оформление в соответствии с ТК РФ, зарплатный проект в Сбербанке
- График работы 5/2
- Производство находится в г. Зеленоград
- Легкая транспортная доступность
Контактная информация:
- 8-916-108-36-07, Юлия
- smt@microem.ru
Заработная плата:
от 35000 руб. до 55000 руб.
Обязанности:
- Подготовка к работе линии поверхностного монтажа
- Заряд питателей электронными компонентами
- Настройка конвееров, кассет для плат
- Загрузка программ принтера для нанесения паяльной пасты
- Промежуточный контроль нанесения паяльной пасты
- Написание программ принтера
- АОИ разбраковка плат
- Выполнение производственного плана
Требования:
- Знание современных технологий поверхностного монтажа (нанесение паяльной пасты, установка компонентов, контроль качества)
- Знание и умение применения стандарта IPC-S-816, IPC-7530
- Оперативное решение производственно-технологических вопросов
- Желание добросовестно работать, ответственность
- Знания PCAD, CAM, Excel, Word, 1C — приветствуются
- Высшее или специальное образование приветствуется для карьерного роста
Условия:
- Испытательный срок 3 месяца (на период испытательного срока кандидат официально трудоустраивается в штат компании)
- Оформление в соответствии с ТК РФ, зарплатный проект в Сбербанке
- График работы 5/2 сменный (1-я смена 7.00 до 15.00; 2-я смена с 15.00 до 23.00), выход в выходные дни возможен при условии острой производственной необходимости
- Условия труда в соответствии с требованиями норм по ТБ и ESD-защиты
- Обучение
- Размер заработной платы 40000 руб. на испытательный срок
Контактная информация:
- 8-916-108-36-07, Юлия
- smt@microem.ru
Заработная плата:
от 45000 руб. до 60000 руб.
Обязанности:
- Эффективное управление производственными участками:
-Упаковки
-Прошивки и тестирования
- Обеспечение бесперебойной работы производства за счет планирования и контроля численности персонала
- Обеспечение эффективности взаимодействия со смежными подразделениями
- Эффективное управление штатом подработчиков
- Учет и планирование потребности упаковочного материала
- Выполнение плана выпускаемой продукции за смену
Требования:
- Успешный опыт работы в производственной компании не менее 1 года
- Знание современных принципов управления производственным предприятием
- Опыт руководства коллективами от 30 человек
- Развитые управленческие компетенции
- Высшее или среднее специальное образование
Условия:
- Испытательный срок 3 месяца
- Оформление в соответствии с ТК РФ, зарплатный проект в Сбербанке
- График работы 5/2
- Производство находится в г. Зеленоград
- Легкая транспортная доступность
Контактная информация:
- 8-916-108-36-07, Юлия
- smt@microem.ru