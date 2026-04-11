15 апреля

Тема: «Оптика»

1 час 30 минут

18:00 | 7-12 лет



На мастер-классе мы познакомимся с преломлением света, изучим спектр излучения лазера, красного и инфракрасного светодиодов, узнаем, что такое интерференция лазерного излучения на двух щелях. Погрузимся в экспериментальное исследование светового излучения и найдем применение своим знаниям в повседневной жизни.



22 апреля

Занятие с микроскопом «Мир Левенгука»

1 час 30 минут

18:00 | 7-12 лет



Занятие направлено на формирование знаний об истории открытия микроскопа, расширение навыков практической работы с микроскопом и приобретение знаний в области микробиологии.

Тема занятия: знакомство с «крохотными зверюшками» и их жизнедеятельностью.

В процессе работы с временными и готовыми препаратами мы познакомимся с одноклеточными организмами, изучим их строение и функции жизнедеятельности клеток на примере опыта с крахмалом, а ещё узнаем всего понемножку, но интересного и полезного про окружающий нас мир.



29 апреля

Тема: «Химия»

1 час 30 минут

18:00 | 7-12 лет



Изучаем окружающую среду с помощью датчиков и проводим химические эксперименты. Химия окружает нас везде, но где именно?

На мастер-классе изучим основные химические явления и проведем эксперименты, иллюстрирующие химические процессы. Также соберем модель молекулы с помощью логических кубиков, научимся пользоваться лабораторным оборудованием и узнаем секреты успешного эксперимента.