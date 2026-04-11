Набор детей на мастер-классы «ТехноПрофессии» в Алабушево 11.04.2026 Реклама Бородич Е.В. ИНН:773578406765 erid:2VtzqwnUXuQ

Семейный центр площадки Алабушево (ОЭЗ «Технополис Москва») приглашает детей на серию мастер-классов проекта «ТехноПрофессии» при участии компании «Научные развлечения» и педагогов проектов «Библиотека событий».


18:00 | 1,5 часа | 2200 рублей

Акции:
— 15% и для себя, и для друга
— 10% многодетным и людям с инвалидностью

Регистрация обязательна. Успейте записаться https://camp.technomoscow.ru/teach/techprof

15 апреля
Тема: «Оптика»
1 час 30 минут
18:00 | 7-12 лет

На мастер-классе мы познакомимся с преломлением света, изучим спектр излучения лазера, красного и инфракрасного светодиодов, узнаем, что такое интерференция лазерного излучения на двух щелях. Погрузимся в экспериментальное исследование светового излучения и найдем применение своим знаниям в повседневной жизни.

22 апреля
Занятие с микроскопом «Мир Левенгука»
1 час 30 минут
18:00 | 7-12 лет

Занятие направлено на формирование знаний об истории открытия микроскопа, расширение навыков практической работы с микроскопом и приобретение знаний в области микробиологии.
Тема занятия: знакомство с «крохотными зверюшками» и их жизнедеятельностью.
В процессе работы с временными и готовыми препаратами мы познакомимся с одноклеточными организмами, изучим их строение и функции жизнедеятельности клеток на примере опыта с крахмалом, а ещё узнаем всего понемножку, но интересного и полезного про окружающий нас мир.

29 апреля
Тема: «Химия»
1 час 30 минут
18:00 | 7-12 лет

Изучаем окружающую среду с помощью датчиков и проводим химические эксперименты. Химия окружает нас везде, но где именно?
На мастер-классе изучим основные химические явления и проведем эксперименты, иллюстрирующие химические процессы. Также соберем модель молекулы с помощью логических кубиков, научимся пользоваться лабораторным оборудованием и узнаем секреты успешного эксперимента.

6 мая
Тема: «Юный электроник»
1 час 30 минут
18:00 | 7-12 лет

На занятии дети познакомятся с понятиями электрического тока и электрических цепей с помощью красочного набора «Юный электроник».
Формируем начальные навыки электротехники и знакомимся с устройством простейших электрических приборов. На основе полученных знаний запустим механизм «Марсокот», который самостоятельно поедет с помощью электрической цепи и конденсатора.

13 мая
Тема: «Движение»
1 час 30 минут
18:00 | 7-12 лет

Интересный лабораторный практикум по механике движения!
Занятие сочетает познавательную деятельность, эксперименты и игровые форматы для знакомства с понятиями движения, его видами, причинами и характеристиками, что способствует развитию любознательности, логического мышления и навыков экспериментирования у детей и взрослых.

Чему научится ребенок:
— измерять ускорение свободного падения тела;
— изучать динамику движения при сопротивлении воздуха;
— сравнивать движение тел разной массы по наклонной плоскости, определять систему отсчета и траекторию;
— изучать силу, движение в силовом поле, простые механизмы, равновесие, колебания и вращения.

20 мая
1 час 30 минут
18:00 | 6-9 лет

Мультимедийная лаборатория «Академия Наураша» — звук, свет, температура, кислотность
При помощи специальных цифровых датчиков в виде «божьих коровок» участники проведут десятки лабораторных экспериментов с различными природными явлениями.

На одном занятии опытным путем познакомимся с температурой, звуком, светом и кислотностью.
На занятии узнаем:
Какие материалы помогают сохранять тепло, что быстрее нагреется: металл или пластик?
Какие бывают звуки, как работают голосовые связки, что такое резонаторы и зачем они нужны музыкальным инструментам?
Почему небо голубое и из каких цветов состоит белый цвет?
Сравним кислотность различных напитков.

Приятный бонус!
Каждое занятие включает 15-минутный блок логических игр с конструктором для развития пространственного мышления и мелкой моторики.

Место проведения: Семейный центр площадки Алабушево ОЭЗ «Технополис Москва», ул. Конструктора Лукина, стр. 1.

Как добраться:

ТехноПрофессии

На общественном транспорте от ст. Крюково — автобус № 24.
На машине — пришлём точку, оформим персональный пропуск

Ещё подарок!

Экскурсии на предприятия ОЭЗ «Технополис Москва"Все участники мастер-классов получат приглашения на две экскурсии на современные производства!

Присоединяйтесь к детскому научному сообществу и откройте мир науки юным исследователям.

Подробности по телефону:
8 (985) 255-25-59
8 (963) 632-40-88

Регистрируйтесь прямо сейчас — количество мест ограничено! https://camp.technomoscow.ru/teach/techprof

Реклама
Реклама
