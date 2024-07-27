Микрон ждет именно тебя!

Где: Зеленоград, ул. Академика Валиева, дом 6, стр.5, 56.013613, 37.195526

Когда: 1 августа 2024 года с 9:30 до 11:30

Зачем: завод «Микрон» в Зеленограде приглашает пройти открытые собеседования на вакансии — оператор сборочного производства и наладчик технологического оборудования.

Группа компаний «Микрон» — единственное в РФ серийное производство микроэлектроники с топологией до 90 нм, входит в ГК «Элемент» (ELMT), резидент ОЭЗ «Технополис Москва». Чипы ГК «Микрон» применяются в миллиардах умных устройств. Здесь работает инженерная элита страны и создается физическая основа цифрового мира, присоединяйся!

Работа на Микроне это:

уникальный опыт на производстве микросхем №1 в России

открытая корпоративная культура и дружеская атмосфера

поддержка опытных коллег, знающих как помочь в деле

профессиональный и карьерный рост, развитая система наставничества

проектная мотивация

обучение в Корпоративном университете, целевое обучение в профильных учебных заведениях

оформление и социальные гарантии согласно ТК РФ с первого дня

заработная плата: оклад + ежемесячная премия

отпуск 28 дней

график работы: 2/2, с 7:30 до 19:30

ДМС после 6 месяцев работы

компенсация проезда до работы на пригородных электропоездах, включая «Ласточку»

компенсация аренды жилья для иногородних

скидки от партнеров, акция «Приведи друга»

отдых в собственном детском центре отдыха «Жемчужный берег» в Крыму для детей сотрудников

скидки на вкусные обеды в заводской столовой

скидка 35% на крутой корпоративный мерч

много спорта, творчества и разнообразных событий

один из лучших коллективных договоров среди российских промышленных предприятий (поддержка молодых семей, мат. помощь при вступлении в брак и рождении ребенка, компенсация участия в профильных конференциях, премии ветеранам, юбилярам и много других социальных гарантий и льгот)

известные на всю страну трудовые династии.

Зеленоград — город-сад, кремниевая долина, где солнце светит ярче, воздух чище и трава зеленее!

На собеседовании тебе ответят на любые вопросы, расскажут о заводе и будут рады приветствовать новых коллег.

Контакты отдела по подбору персонала: 8-916-606-49-94 (41-70), 8-916-606-49-94 (44-21), 8-916-606-49-94 (40-17)

Запись по ссылке: https://pro.mikron.ru/offer или по QR коду на листовке.