Микрон ждет именно тебя!
Где: Зеленоград, ул. Академика Валиева, дом 6, стр.5, 56.013613, 37.195526
Когда: 1 августа 2024 года с 9:30 до 11:30
Зачем: завод «Микрон» в Зеленограде приглашает пройти открытые собеседования на вакансии — оператор сборочного производства и наладчик технологического оборудования.
Группа компаний «Микрон» — единственное в РФ серийное производство микроэлектроники с топологией до 90 нм, входит в ГК «Элемент» (ELMT), резидент ОЭЗ «Технополис Москва». Чипы ГК «Микрон» применяются в миллиардах умных устройств. Здесь работает инженерная элита страны и создается физическая основа цифрового мира, присоединяйся!
Работа на Микроне это:
- уникальный опыт на производстве микросхем №1 в России
- открытая корпоративная культура и дружеская атмосфера
- поддержка опытных коллег, знающих как помочь в деле
- профессиональный и карьерный рост, развитая система наставничества
- проектная мотивация
- обучение в Корпоративном университете, целевое обучение в профильных учебных заведениях
- оформление и социальные гарантии согласно ТК РФ с первого дня
- заработная плата: оклад + ежемесячная премия
- отпуск 28 дней
- график работы: 2/2, с 7:30 до 19:30
- ДМС после 6 месяцев работы
- компенсация проезда до работы на пригородных электропоездах, включая «Ласточку»
- компенсация аренды жилья для иногородних
- скидки от партнеров, акция «Приведи друга»
- отдых в собственном детском центре отдыха «Жемчужный берег» в Крыму для детей сотрудников
- скидки на вкусные обеды в заводской столовой
- скидка 35% на крутой корпоративный мерч
- много спорта, творчества и разнообразных событий
- один из лучших коллективных договоров среди российских промышленных предприятий (поддержка молодых семей, мат. помощь при вступлении в брак и рождении ребенка, компенсация участия в профильных конференциях, премии ветеранам, юбилярам и много других социальных гарантий и льгот)
- известные на всю страну трудовые династии.
Зеленоград — город-сад, кремниевая долина, где солнце светит ярче, воздух чище и трава зеленее!
На собеседовании тебе ответят на любые вопросы, расскажут о заводе и будут рады приветствовать новых коллег.
Контакты отдела по подбору персонала: 8-916-606-49-94 (41-70), 8-916-606-49-94 (44-21), 8-916-606-49-94 (40-17)
Запись по ссылке: https://pro.mikron.ru/offer или по QR коду на листовке.