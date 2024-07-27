На заводе «Микрон» открыты вакансии оператора производства и наладчика технологическго оборудования 27.07.2024 Реклама АО «Микрон» ИНН:7735007358 erid:2VSb5yg6Dma

Микрон ждет именно тебя!

Где: Зеленоград, ул. Академика Валиева, дом 6, стр.5, 56.013613, 37.195526

Когда: 1 августа 2024 года с 9:30 до 11:30

Зачем: завод «Микрон» в Зеленограде приглашает пройти открытые собеседования на вакансии — оператор сборочного производства и наладчик технологического оборудования.

Группа компаний «Микрон» — единственное в РФ серийное производство микроэлектроники с топологией до 90 нм, входит в ГК «Элемент» (ELMT), резидент ОЭЗ «Технополис Москва». Чипы ГК «Микрон» применяются в миллиардах умных устройств. Здесь работает инженерная элита страны и создается физическая основа цифрового мира, присоединяйся!

Работа на Микроне это:

  • уникальный опыт на производстве микросхем №1 в России
  • открытая корпоративная культура и дружеская атмосфера
  • поддержка опытных коллег, знающих как помочь в деле
  • профессиональный и карьерный рост, развитая система наставничества
  • проектная мотивация
  • обучение в Корпоративном университете, целевое обучение в профильных учебных заведениях
  • оформление и социальные гарантии согласно ТК РФ с первого дня
  • заработная плата: оклад + ежемесячная премия
  • отпуск 28 дней
  • график работы: 2/2, с 7:30 до 19:30
  • ДМС после 6 месяцев работы
  • компенсация проезда до работы на пригородных электропоездах, включая «Ласточку»
  • компенсация аренды жилья для иногородних
  • скидки от партнеров, акция «Приведи друга»
  • отдых в собственном детском центре отдыха «Жемчужный берег» в Крыму для детей сотрудников
  • скидки на вкусные обеды в заводской столовой
  • скидка 35% на крутой корпоративный мерч
  • много спорта, творчества и разнообразных событий
  • один из лучших коллективных договоров среди российских промышленных предприятий (поддержка молодых семей, мат. помощь при вступлении в брак и рождении ребенка, компенсация участия в профильных конференциях, премии ветеранам, юбилярам и много других социальных гарантий и льгот)
  • известные на всю страну трудовые династии.

Зеленоград — город-сад, кремниевая долина, где солнце светит ярче, воздух чище и трава зеленее!

На собеседовании тебе ответят на любые вопросы, расскажут о заводе и будут рады приветствовать новых коллег.

Контакты отдела по подбору персонала: 8-916-606-49-94 (41-70), 8-916-606-49-94 (44-21), 8-916-606-49-94 (40-17)

Запись по ссылке: https://pro.mikron.ru/offer или по QR коду на листовке.
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