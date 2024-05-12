В связи с открытием, на мойку самообслуживания на парковке ТЦ «Зеленопарк» требуются:
- операторы (график 1/3 или день/ночь/48) — 4000 рублей/сутки
- техник (график свободный) — 70 000 р/мес
- администратор (график 5/2) — 50 000 р/мес
Трудоустройство согласно ТК РФ, своевременная оплата, униформа.
+7-960-625-85-87 Руслан
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