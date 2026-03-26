С 30 марта по 3 апреля ребят в возрасте от 6 до 12 лет приглашают провести каникулы на базе спортивно-досугового комплекса «Арена плей Технополис». https://vk.ru/arenaplaytechnopolis



В программе — 20 инженерных мастер-классов при методической поддержке лидера в разработке учебного оборудования для юных исследователей — компании «Научные развлечения» http://naumag.ru/ — резидента ОЭЗ. Методисты компании подготовили программу для групп кратковременного пребывания, в рамках которой ребята познакомятся с физикой, электроникой, химией, логикой в формате увлекательных экспериментов.



Спортивная команда площадки «Арена плей Технополис» готовит серию тренировок. Ребята попробуют такие виды спорта, как сквош, настольный теннис и падел-теннис, баскетбол, тренировки по футболу и ОФП.



Рядом с детьми будут надёжные педагоги из команды «Библиотека событий» http://beventfamily.ru, организаторы летней программы «ТехноКаникулы».



Как всё устроено?

Понедельник — пятница

В течение дня будут работать 2 группы по 4 часа: 09:00 — 13:00, 14:00 — 18:00



Для детей, которые запланируют посещение двух временных слотов, предусмотрена система питания и прогулка.



Пример программы утреннего слота:

Встреча детей с 08:30

09:00 нейрогимнастика, ОФП

10:00 эксперименты с набором «Мультимедийная лаборатория» по темам «Звук», «Электричество»

11:00 эксперименты с цифровой лабораторией по естествознанию по теме «Оптика»

12:00 спортивная секция



После обеда структура программы сохраняется. Программа утренней и вечерней группы не дублируется.



Место проведения: спортивный комплекс «Арена Плей Технополис»

Остановка: проектируемый проезд №5557, рядом с заводом «Велфарм».

Заезд на своей машине без КПП, отдельная парковка.



Стоимость:

абонемент (за 5 дней 4-х часового пребывания) — 12000 рублей;

абонемент (за 5 дней по два курса 4-х часового пребывания) — 23000 рублей.



Горячее питание оплачивается отдельно — завтрак, обед, полдник, стоимость — 700 рублей в день. Есть возможность оплатить только завтрак или обед.



Ссылка на онлайн-оплату направляется менеджером после регистрации по ссылке: http://camp.technomoscow.ru/teach/techprof



Консультации:

8-963-632-40-88

8-966-113-11-30

8-985-255-25-59



Документы, необходимые для оформления договора:

— свидетельство о рождении

— паспорт законного представителя