С 30 марта по 3 апреля ребят в возрасте от 6 до 12 лет приглашают провести каникулы на базе спортивно-досугового комплекса «Арена плей Технополис». https://vk.ru/arenaplaytechnopolis
В программе — 20 инженерных мастер-классов при методической поддержке лидера в разработке учебного оборудования для юных исследователей — компании «Научные развлечения» http://naumag.ru/ — резидента ОЭЗ. Методисты компании подготовили программу для групп кратковременного пребывания, в рамках которой ребята познакомятся с физикой, электроникой, химией, логикой в формате увлекательных экспериментов.
Спортивная команда площадки «Арена плей Технополис» готовит серию тренировок. Ребята попробуют такие виды спорта, как сквош, настольный теннис и падел-теннис, баскетбол, тренировки по футболу и ОФП.
Рядом с детьми будут надёжные педагоги из команды «Библиотека событий» http://beventfamily.ru, организаторы летней программы «ТехноКаникулы».
Как всё устроено?
Понедельник — пятница
В течение дня будут работать 2 группы по 4 часа: 09:00 — 13:00, 14:00 — 18:00
Для детей, которые запланируют посещение двух временных слотов, предусмотрена система питания и прогулка.
Пример программы утреннего слота:
Встреча детей с 08:30
09:00 нейрогимнастика, ОФП
10:00 эксперименты с набором «Мультимедийная лаборатория» по темам «Звук», «Электричество»
11:00 эксперименты с цифровой лабораторией по естествознанию по теме «Оптика»
12:00 спортивная секция
После обеда структура программы сохраняется. Программа утренней и вечерней группы не дублируется.
Место проведения: спортивный комплекс «Арена Плей Технополис»
Остановка: проектируемый проезд №5557, рядом с заводом «Велфарм».
Заезд на своей машине без КПП, отдельная парковка.
Стоимость:
абонемент (за 5 дней 4-х часового пребывания) — 12000 рублей;
абонемент (за 5 дней по два курса 4-х часового пребывания) — 23000 рублей.
Горячее питание оплачивается отдельно — завтрак, обед, полдник, стоимость — 700 рублей в день. Есть возможность оплатить только завтрак или обед.
Ссылка на онлайн-оплату направляется менеджером после регистрации по ссылке: http://camp.technomoscow.ru/teach/techprof
Консультации:
8-963-632-40-88
8-966-113-11-30
8-985-255-25-59
Документы, необходимые для оформления договора:
— свидетельство о рождении
— паспорт законного представителя