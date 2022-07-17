«Мясной бутик» в гастрономическом центре «Станция» на Крюковской площади, на цокольном этаже, предлагает большой ассортимент мяса на любой вкус. Сейчас идет акция на индейку, курицу и свинину:
Адрес: Зеленоград, улица Панфилова, дом 11, цокольный этаж
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Большую парковку возле станции Крюково закрыли на реконструкцию. Она станет платной для всех, кроме пассажиров электричек Новости
«Мясной бутик» в гастроцентре «Станция» на Крюковской площади предлагает большой ассортимент мяса на любой вкус. Сейчас идет акция на индейку, курицу и свинину Реклама
Почему протекает крыша на новой платформе станции Крюково, и когда это закончится. Объясняют строители Ответы
Ресторан паназиатской кухни Ziamo скоро откроется в Зеленограде. Обещают «точно лучший ресторан в городе» Новости
Главный по биомедицинским технологиям: как поступить в Институт биомедицинских систем МИЭТ и на кого там учат Партнерский материал
Внезапное закрытие двух зеленоградских поликлиник объяснили «появившейся возможностью». Разбираем комментарий департамента здравоохранения Истории
Пенсионерку выселили из квартиры, в которой она прожила 30 лет. Теперь она спит на стуле в подъезде и надеется «на справедливость» Истории
Дачи-усадьбы «Трамвая» — как появился коттеджный поселок внутри Зеленограда и какой он изнутри Истории
«Жилищник» обещал вывезти весь вонючий грунт из дворов и заменить его на «прошедший проверку качества». Поставщик не согласен с претензиями и делает «независимую экспертизу» Истории
Открытка властям: прекратите провоцировать пешеходов перебегать на «красный» на въезде в Зеленоград через Московский проспект — настройте светофор нормально Истории
Из пяти взрослых поликлиник в Зеленограде останутся две. Остальные будут закрыты на капремонт. Департамент здравоохранения нарушил обещание проводить ремонт последовательно Истории