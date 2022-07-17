«Мясной бутик» в гастроцентре «Станция» на Крюковской площади предлагает большой ассортимент мяса на любой вкус. Сейчас идет акция на индейку, курицу и свинину 17.07.2022 ZELENOGRAD.RU

«Мясной бутик» в гастрономическом центре «Станция» на Крюковской площади, на цокольном этаже, предлагает большой ассортимент мяса на любой вкус. Сейчас идет акция на индейку, курицу и свинину:

Адрес: Зеленоград, улица Панфилова, дом 11, цокольный этаж

Метки:
продукты, мясо, гастрономический центр станция
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