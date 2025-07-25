Теперь у гостей есть возможность начать утро в приятной обстановке, вкусно поесть и создать хорошее настроение на весь день. Нежные домашние блинчики, полезная каша, идеальная глазунья только со сковороды и другие блюда станут отличным началом вашего самого лучшего дня.

Кафе «Лаки Кинг» ждет гостей на площади Юности и в корп. 1410. На площади Юности теперь работа начинается с 9 утра.

С 9 до 14 часов будет доступно меню завтраков, где за приятную цену вы можете выбрать блюдо и ароматный напиток, а в подарок по промокоду получить десерт!



Вас ждут на завтрак по адресам:

Зеленоград, площадь Юности д. 2 и корп.1410

До 10 августа по промокоду ZEL2025 вы получите пирожное «Красный бархат» при покупке комбо-завтрака.





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Возможно, позавтракать в «Лаки Кинг» будет экономнее, чем готовить дома.