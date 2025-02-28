Краткое содержание спектакля

Однажды во время шторма младшая дочь морского царя случайно спасает тонущего человека, который оказывается принцем. Вернувшись в подводное царство, Русалочка постоянно думает о юноше: она влюбилась в него и мечтает ходить, бегать и танцевать на двух ногах, как принц.

Чтобы осуществить свою мечту, влюбленная красавица отправляется к морской ведьме и просит о помощи. Та соглашается сделать Русалочку человеком, но в обмен на ноги просит её прекрасный голос. Вместе с этим ведьма предупреждает, если принц не влюбится и не поцелует Русалочку в течение трех дней, её душа будет принадлежать злодейке.

После этого юноша и влюбленная Русалочка встречаются на морском берегу. Однако колдунья не дремлет: она и ее мурены делают все возможное, чтобы разлучить принца и юную красавицу. У ведьмы почти получается добиться этого, но в самый последний момент морской царь спасает свою дочь, и они вместе справляются с ведьмой…

История заканчивается свадьбой принца и Русалочки. И балом для всех морских обитателей.