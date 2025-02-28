Музыкальный спектакль «Русалочка» — приглашает московский детский музыкальный сказочный театр Марии Светличной 28.02.2025 Реклама ИП Тимакова Ю.В. ИНН:632136324883 erid:2VSb5wsqcjr
Когда?

9 марта, 12:00

Где?

КЦ «Зеленоград» (ДК), Центральная площадь, 1

Как купить билеты?

По ссылке.

  • Продолжительность спектакля: 1 час без антракта
  • Рекомендуется к просмотру зрителям от 4 лет

Яркий музыкальный спектакль с песнями, танцами, живописной картиной моря и красочными образами подводных обитателей. Яркие объемные костюмы и светящиеся мурены удивят маленьких гостей. В спектакле также предусмотрено живое взаимодействие с аудиторией: медузы будут парить прямо над головами зрителей, а дети смогут поиграть с огромными «пузырями» (шары, летающие над залом).

Краткое содержание спектакля

Однажды во время шторма младшая дочь морского царя случайно спасает тонущего человека, который оказывается принцем. Вернувшись в подводное царство, Русалочка постоянно думает о юноше: она влюбилась в него и мечтает ходить, бегать и танцевать на двух ногах, как принц.

Чтобы осуществить свою мечту, влюбленная красавица отправляется к морской ведьме и просит о помощи. Та соглашается сделать Русалочку человеком, но в обмен на ноги просит её прекрасный голос. Вместе с этим ведьма предупреждает, если принц не влюбится и не поцелует Русалочку в течение трех дней, её душа будет принадлежать злодейке.

После этого юноша и влюбленная Русалочка встречаются на морском берегу. Однако колдунья не дремлет: она и ее мурены делают все возможное, чтобы разлучить принца и юную красавицу. У ведьмы почти получается добиться этого, но в самый последний момент морской царь спасает свою дочь, и они вместе справляются с ведьмой…

История заканчивается свадьбой принца и Русалочки. И балом для всех морских обитателей.
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