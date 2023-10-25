Самая популярная сказка Шарля Перро о младшем сыне мельника, которому в наследство достался хитрый говорящий кот. Находчивый помощник своего хозяина победил людоеда, одурачил короля и женил своего хозяина на прекрасной принцессе. Один верный друг в лице кота оказался гораздо лучше, чем мельница и осел, полученные старшими братьями.

Добрая сказка научит никогда не унывать, верить в собственные силы и настойчиво идти к поставленной цели!

Продолжительность: 1 час без антракта.