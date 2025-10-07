Музыкальный спектакль «Каштанка» — 22 ноября в КЦ «Зеленоград» (ДК) 07.10.2025 Реклама ТИМАКОВА Ю.В. ИНН:632136324883 erid:2VtzquwnNus

Музыкальный спектакль «Каштанка» по мотивам рассказа А. П. Чехова — в постановке Московского Дома Мюзикла.

Дата: 22 ноября в 12:00 (продолжительность: 1 час)
Адрес: КЦ «Зеленоград», Центральная пл., 1
Купить билеты: на сайте
6+

Один из самых известных детских рассказов А. П. Чехова прочитан театром в жанре музыкального спектакля. Оригинальная музыка, живой вокал, зажигательные танцы, цирковые трюки, яркие декорации и красочные костюмы дадут возможность зрителям погрузиться в атмосферу начала XX века, побывать на представлении в дореволюционном цирке и заглянуть за его кулисы.

История рыжей собачки по имени Каштанка знакома каждому. Она возвращает нас в волшебный мир детства, где все чувства незабываемы, а эмоции глубоки и правдивы; где лучший друг — это целая вселенная; где радость огромна, а счастье ничем не омрачено; где печаль и сочувствие искренни и пронзительны, а смех всегда звонкий и заразительный. Каштанка и её друзья: добродушный Гусь, хитрый Кот, харизматичная Свинья и обаятельный мальчик Федюшка на своём примере покажут, как важны в нашем мире дружба, преданность, любовь и поддержка. Персонажи спектакля научат верить в себя, не унывать, не робеть перед сложностями и смело идти вперёд!

Музыкальный спектакль «Каштанка» трогательный и весёлый, динамичный, добрый и поучительный. Юные зрители и их родители смогут на нём вволю посмеяться, немножко погрустить, но главное получить мощный заряд положительных эмоций. Увлекательные события рассказа, ожившего на сцене, цирковые номера, прекрасное пение и танцы не позволят заскучать никому.

Композитор: Лариса Казакова
Автор текста: Вадим Поповичев
Режиссёр-постановщик: Анастасия Рудикова
Балетмейстер-постановщик: Вероника Гагкаева
Художник-постановщик: Екатерина Кулешова
Реклама
Реклама
Зона платных парковок расширится с 3 октября. А что будет дальше? Новости
Мутная белая вода выливалась сегодня в пруд Быково болото в 1 микрорайоне Новости
Широкоформатный принтер ALLWIN C8 PRO2 расширил возможности и производительность типографии «Никсон-Принт». Типография производит печать на различных материалах для бизнеса Реклама
Две акции в поддержку бездомных животных пройдут в субботу 4 октября: выставка-пристройство и сбор помощи для приюта Афиша
«Жилищник» сорвал объявления, которые защищали краснокнижных цветы у Никольского пруда Новости
Детская футбольная школа «Спартак» приглашает юных спортсменов Реклама
На участке Яблоневой аллее ограничили разрешенную скорость до 30 км/ч. Но сделали это очень странно Новости
На площади Юности начали монтировать каток Новости
Весь октябрь продолжается набор в колледж АБИТ-РосНОУ — успей поступить в этом учебном году Реклама
Горожане добились остановки работ по замене плитки на асфальт во дворе 23-го микрорайона Новости
Первые платные парковки появятся в Солнечногорске с 1 ноября Новости
Чекап в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — комплексное обследование органов ЖКТ за один день по выгодной цене Реклама
Расселенные дома в 19-м микрорайоне стали «бесхозными» из-за бюрократических процедур. Охрана есть только на бумаге Новости
Запертую калитку в заборе поликлиники, которая перегораживала пешеходную дорожку, открыли настежь после публикации «Зеленоград.ру» Новости
InQuiz приглашает на квизы в октябре 2025 года Реклама
Голосования об установке шлагбаумов проводят в нескольких домах Зеленограда. Обещают плату не больше ста рублей с квартиры в месяц Новости
Комик Роман Косицын выступит в Зеленограде с большим стендап-концертом — 26 сентября Афиша
Центр Компьютерного Обучения и дополнительного образования школьникам 2-11 классы — Системное IT-обучение — начни бесплатно! Узнай, как мы учим Реклама
Проезд от Центрального проспекта в 3-й микрорайон будут асфальтировать на неделе. Это часть работ по сквозному проезду к Московскому проспекту Новости
Выступления кинологов, мастер-классы и интерактивы — праздник для собак и их хозяев 27 сентября на стадионе «Элион» в 5-м микрорайоне Жизнь
«Кто не пробовал хачапури, тот не знает, что такое счастье» Реклама
«Народные тропы» заасфальтируют возле домов в 3-м микрорайоне. В других местах с ними ожесточенно борются Новости
Открыть калитку для прохода через территорию поликлиники в 3-м микрорайоне пообещал департамент здравоохранения после публикации «Зеленоград.ру» Новости
Гастроэнтерологи для детей и взрослых в «ЭстеДи»: время позаботиться о своем желудке и кишечнике Реклама
Дорога в школу 1912 для учащихся ближайших корпусов опасна — на территории домов нет лежачих полицейских Новости
Уличная выставка «Сказки в стиле великих художников» работает в Озеропарке возле Школьного озера — обязательно приходите Афиша
Школьникам системное IT-образование в ЦКО и ДО Реклама
Разметку для платной парковки уже рисуют на улице Гоголя Новости
Магазин «Магнит» с кафе открылся на Георгиевском проспекте — на месте бывшего МФЦ Новости
Зеленоградский тренер ставит танцы для звёзд! Реклама
Скульптуру лебедей в третий раз вернули на пруд Быково болото. Теперь видно, что она бронзовая Новости
«Андреевка LIFE»: финишная прямая Реклама
© 1997–2025 Зеленоград.ру