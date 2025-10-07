Музыкальный спектакль «Каштанка» по мотивам рассказа А. П. Чехова — в постановке Московского Дома Мюзикла.

Дата: 22 ноября в 12:00 (продолжительность: 1 час)

Адрес: КЦ «Зеленоград», Центральная пл., 1

6+



Один из самых известных детских рассказов А. П. Чехова прочитан театром в жанре музыкального спектакля. Оригинальная музыка, живой вокал, зажигательные танцы, цирковые трюки, яркие декорации и красочные костюмы дадут возможность зрителям погрузиться в атмосферу начала XX века, побывать на представлении в дореволюционном цирке и заглянуть за его кулисы.



История рыжей собачки по имени Каштанка знакома каждому. Она возвращает нас в волшебный мир детства, где все чувства незабываемы, а эмоции глубоки и правдивы; где лучший друг — это целая вселенная; где радость огромна, а счастье ничем не омрачено; где печаль и сочувствие искренни и пронзительны, а смех всегда звонкий и заразительный. Каштанка и её друзья: добродушный Гусь, хитрый Кот, харизматичная Свинья и обаятельный мальчик Федюшка на своём примере покажут, как важны в нашем мире дружба, преданность, любовь и поддержка. Персонажи спектакля научат верить в себя, не унывать, не робеть перед сложностями и смело идти вперёд!



Музыкальный спектакль «Каштанка» трогательный и весёлый, динамичный, добрый и поучительный. Юные зрители и их родители смогут на нём вволю посмеяться, немножко погрустить, но главное получить мощный заряд положительных эмоций. Увлекательные события рассказа, ожившего на сцене, цирковые номера, прекрасное пение и танцы не позволят заскучать никому.



Композитор: Лариса Казакова

Автор текста: Вадим Поповичев

Режиссёр-постановщик: Анастасия Рудикова

Балетмейстер-постановщик: Вероника Гагкаева

Художник-постановщик: Екатерина Кулешова