9 марта в 14:00 детский театр «Крылья» приглашает всех на музыкальный спектакль «Бесконечный дождь» по мотивам произведений фантастов XX века.

Что происходит с человеком, если он оказывается в новых, непонятных и нежелательных условиях? Как адаптироваться и выжить? Смириться? Бороться? Подстроиться? Что такое комфорт и что нужно человеку для счастья? Несколько историй, объединенных единым дождем, в которых каждый найдет историю о себе.

Только один раз в этом году артисты театральной лаборатории сыграют для вас этот уникальный спектакль, трехкратный лауреат Гран-при международных театральных конкурсов.

Билеты на сайте teatrkrylja.ru

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Будем рады видеть вас!