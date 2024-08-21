23, 24 и 25 августа в парке развлечений «Лукоморье» пройдёт яркий музыкальный фестиваль еды и напитков.
Вас ждут:
- большой выбор еды и напитков от партнёров фестиваля
- живая музыка нон-стоп
- специально приглашённый ведущий
- ярмарка мастеров от Art Band
- шоу мыльных пузырей
- настоящий телескоп для любителей астрономии
- мастер-классы для детей и взрослых
- БЕСПЛАТНАЯ ЛОТЕРЕЯ
- ночная дискотека
- и многое другое.
Хэдлайнеры фестиваля:
- группа «Бананы»
- группа «Акустический лес»
- группа «Куба»
- группа «Ещё»
- группа «The Best Offer»
- группа «Нейроны».
Вход свободный, но нужно зарегистрироваться на сайте.
Кстати, в качестве приятного бонуса за регистрацию вы получите промокод на скидку в точках «Fellini».
Парк развлечений «Лукоморье»: г. Химки, мкр. Сходня, ул. Некрасова, 2 м.
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