23, 24 и 25 августа в парке развлечений «Лукоморье» пройдёт яркий музыкальный фестиваль еды и напитков.

Вас ждут:

большой выбор еды и напитков от партнёров фестиваля

живая музыка нон-стоп

специально приглашённый ведущий

ярмарка мастеров от Art Band

шоу мыльных пузырей

настоящий телескоп для любителей астрономии

мастер-классы для детей и взрослых

БЕСПЛАТНАЯ ЛОТЕРЕЯ

ночная дискотека

и многое другое.

Хэдлайнеры фестиваля:

группа «Бананы»

группа «Акустический лес»

группа «Куба»

группа «Ещё»

группа «The Best Offer»

группа «Нейроны».

Вход свободный, но нужно зарегистрироваться на сайте.

Кстати, в качестве приятного бонуса за регистрацию вы получите промокод на скидку в точках «Fellini».

Парк развлечений «Лукоморье»: г. Химки, мкр. Сходня, ул. Некрасова, 2 м.