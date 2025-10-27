В Зеленограде открылась мультистудия, где предоставляются услуги маникюра, педикюра, косметологии, ухода за бровями, массажа и перманентного макияжа. Все услуги собраны в одном месте — удобно для тех, кто ценит качество и экономит время.

Для новых клиентов действует скидка 20%.