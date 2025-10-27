В Зеленограде открылась мультистудия, где предоставляются услуги маникюра, педикюра, косметологии, ухода за бровями, массажа и перманентного макияжа. Все услуги собраны в одном месте — удобно для тех, кто ценит качество и экономит время.
Для новых клиентов действует скидка 20%.
Студия расположена по адресу: Зеленоград, корпус 1841, 1-й этаж, здание DDX
Основатель — Тата Косьмина, мастер с многолетним опытом. Она лично контролирует качество услуг и работу специалистов. Все мастера регулярно проходят обучение и используют современные материалы и сертифицированное оборудование.
Безопасность и стерильность — обязательная часть работы. Инструменты проходят многоэтапную обработку, а косметические средства подбираются индивидуально, с учётом особенностей кожи.
Интерьер выполнен в спокойных тонах, с продуманным освещением и удобными зонами отдыха. Атмосфера располагает к расслаблению и делает визит максимально комфортным.
Студия получила многочисленные положительные отзывы. Гости ценят внимательность мастеров, комфорт и надёжный результат. Многие выбирают её снова и советуют друзьям.
Телефон: +7-926-733-78-80
Онлайн-запись: https://n1602267.yclients.com/
Телеграм-канал: https://t.me/multistudio_Zelenograd