Быстрая передача данных намного больше востребована среди мужчин. К таким выводам пришли аналитики МегаФона, изучившие спрос на услугу «5G режим» по обезличенным данным пользователей в городах-миллионниках.

Доля мужчин среди пользователей сервиса «5G режим» оказалась в 2,5 раза больше женской. При этом основной спрос формирует возрастная категория 35-44 лет. Что касается технической стороны вопроса, то чаще всего мобильный интернет ускоряют на современных моделях смартфонов от Apple и Samsung — и это справедливо для обоих полов.

Чаще всего скорость для скачивания файлов, просмотра видео и онлайн-игр добавляют абоненты из Москвы и Санкт-Петербурга, за ними следуют жители Самарской и Свердловской областей, а также Краснодарского края. Кроме того, в первую десятку «спешащих» регионов вошли Ростовская область, Башкирия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Красноярский край и Чеченская Республика.

Как отметил коммерческий директор МегаФона Дмитрий Рудских, быстрая загрузка контента и молниеносный отклик приложений давно уже стали базовыми запросами абонентов. «Цифровые привычки клиентов меняются на фоне быстрого развития технологий, поэтому мы развиваем сервисы, которые могут улучшить пользовательский опыт и позволят ощутить на себе эффект нового поколения связи», — добавил он.

Услуга «5G режим» дает пользователю прибавку скорости интернета до 60%, а также повышает стабильность соединения. Пользоваться ей можно на всех современных смартфонах в обычной мобильной сети. Включить «5G режим» можно в личном кабинете или на официальном сайте оператора.